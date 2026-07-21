Chàng trai bạch tạng lấy bằng thạc sĩ, truyền cảm hứng học tập

Cậu bé phải đứng sát bảng mới nhìn thấy chữ

Anh Long là người Khmer, từ nhỏ nói tiếng Khmer thành thạo trước khi học tiếng Việt. Sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng, anh có mái tóc và làn da trắng đặc trưng, đồng thời thị lực rất kém. Chỉ cần ra nắng lâu, da sẽ đỏ rát và dễ tổn thương.

Anh Bạch Long nhận bằng thạc sĩ ngành tâm lý năm 2026 Ảnh: NVCC

Những ngày đầu đến trường là ký ức anh Long không bao giờ quên. Dù được xếp ngồi bàn đầu, cậu bé vẫn không nhìn rõ chữ trên bảng. Thấy học trò chăm chỉ nhưng tiếp thu chậm, cô giáo quyết định cho anh đứng sát bục giảng mỗi khi chép bài.

"Nhờ được đứng gần bảng nên mình mới theo kịp các bạn. Sau này học tốt hơn, đặc biệt là môn toán nên nhiều bạn còn hỏi bài mình", anh nhớ lại.

Sự khác biệt về ngoại hình từng khiến một vài bạn nhỏ e dè trong những ngày đầu đi học. Thế nhưng sự cởi mở, hòa đồng và kết quả học tập tốt giúp anh Long nhanh chóng được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Đến cuối cấp THPT, anh Long đứng trước lựa chọn quan trọng. Gia đình mong anh học ngành dược ở gần nhà để sau này mở quầy thuốc, cuộc sống sẽ ổn định hơn. Còn anh lại muốn lên TP.HCM theo học ngành tâm lý.

Anh thường xuyên chia sẻ kỹ năng sống với học sinh, sinh viên Ảnh: NVCC

"Mình nghĩ ngành này giúp mình hiểu con người nhiều hơn. Bản thân mình cũng từng có những mặc cảm nên mình muốn học để sau này có thể đồng hành với người khác", anh chia sẻ.

Sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ đồng ý cho con trai lên TP.HCM thử sức.

Không muốn được ưu tiên, chỉ muốn được tin tưởng

Những ngày đầu sống ở thành phố là chuỗi thử thách mới. Do thị lực hạn chế, anh Long mất nhiều thời gian để nhận biết tuyến xe buýt, băng qua đường hay đọc tài liệu. Mỗi lần học bài, anh phải cúi sát tập vở mới nhìn rõ chữ.

Trong các buổi làm việc nhóm ở đại học, bạn bè thường chủ động giao hết phần việc cho nhau vì nghĩ anh Long sẽ rất khó thực hiện. "Thật ra mình không vui vì điều đó. Mình không muốn được ưu tiên, mình chỉ muốn được làm như mọi người", anh kể.

Người hiểu điều đó nhất là Xuân Phương, bạn học cùng lớp và sau này trở thành vợ anh. Theo Phương, anh Long luôn chủ động xin nhận phần thuyết trình dù phải chuẩn bị nhiều hơn người khác. Có lần, anh dành gần nửa tháng luyện tập để hoàn thành bài trình bày trước lớp. Khi kết thúc, cả lớp và giảng viên đều dành cho anh một tràng pháo tay dài.

Anh Long duy trì các hoạt động cộng đồng dành cho người bạch tạng và những người cần hỗ trợ về tâm lý Ảnh: NVCC

"Kể từ hôm đó, không còn ai nghĩ Long cần được "miễn làm việc" nữa. Mọi người nhìn thấy năng lực thật sự của bạn ấy", Phương chia sẻ.

Niềm tin ấy tiếp thêm động lực để anh Long tiếp tục học lên cao học.

Năm 2026, sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, anh chính thức nhận bằng thạc sĩ ngành tâm lý - một cột mốc mà trước đây chính anh cũng từng nghĩ rất xa vời.

Muốn trở thành người giải đáp thắc mắc

Con đường nghề nghiệp của anh Long cũng không hoàn toàn thuận lợi. Dù tốt nghiệp với thành tích khá tốt, anh từng bị một số đơn vị từ chối vì lo ngại tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Thay vì nản lòng, anh lựa chọn chứng minh năng lực bằng hành động. Anh tham gia các dự án cộng đồng, tổ chức nhiều buổi chia sẻ miễn phí về kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và tư vấn tâm lý cho học sinh, thanh niên.

Hiện nay, anh Long là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM, đồng thời là chuyên viên đào tạo kỹ năng sống tại Trung tâm Ichi Skill.

Song song với công việc chuyên môn, anh còn duy trì kênh mạng xã hội Bạch tạng Official và Cộng đồng người bạch tạng VN. Tại đây, anh chia sẻ kiến thức về bệnh bạch tạng, cách chăm sóc sức khỏe, đồng thời kết nối những người cùng hoàn cảnh trên khắp cả nước.

Có người tìm đến hỏi cách bảo vệ da dưới nắng, có phụ huynh nhờ anh Long động viên con vì mặc cảm ngoại hình, cũng có nhiều bạn trẻ bạch tạng lần đầu tiên dám chia sẻ câu chuyện của mình sau khi xem các video của anh.

"Lúc nhỏ mình luôn mong gặp một người giống mình để hỏi rằng sau này mình có thể học đại học, có thể đi làm hay không. Bây giờ nếu mình có thể trở thành người trả lời những câu hỏi đó cho người khác thì mình thấy mọi cố gắng của mình đều rất xứng đáng", anh nói.

Với anh Long, tấm bằng thạc sĩ không phải đích đến cuối cùng. Điều khiến anh hạnh phúc hơn là mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục học, làm việc đúng chuyên môn và lan tỏa niềm tin rằng người bạch tạng cũng có thể sống độc lập, cống hiến và theo đuổi những ước mơ của riêng mình.