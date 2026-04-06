Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mai Hà
06/04/2026 08:54 GMT+7

Sáng 6.4, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khoá XVI do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 6 - 23.4, chia làm 2 đợt kéo dài 11 ngày. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Sáng nay 6.4, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Kỳ họp không chỉ kiện toàn bộ máy, mà còn quyết nghị các vấn đề hệ trọng của đất nước, tạo khí thế, niềm tin cho nhiệm kỳ mới.

