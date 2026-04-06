Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6.4, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khoá XVI do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Đoàn đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Bình luận (0)