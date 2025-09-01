Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9

Sáng 1.9, Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ, ngành và TP.Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: GIA HÂN

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ẢNH: GIA HÂN

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: GIA HÂN

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: GIA HÂN

Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu TP.Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác ẢNH: GIA HÂN

Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) ẢNH: GIA HÂN

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: GIA HÂN

Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: GIA HÂN



