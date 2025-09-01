Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/09/2025 09:28 GMT+7

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 1.9, Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ, ngành và TP.Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.

Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu TP.Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 9.

Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 10.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 12.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 13.

Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: GIA HÂN


Khám phá thêm chủ đề

80 năm Quốc khánh 2.9 lãnh đạo Đảng Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh Quốc khánh 2.9
Tòa soạn

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

