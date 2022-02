Lãnh đạo Ký túc xá ĐHQG TP.HCM nói gì vụ sinh viên tố bị cướp, trấn lột?

Sáng 24.2, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TP.HCM đã có thông tin về vụ việc một nam sinh viên tố bị trói tay, cướp ngay tại KTX theo một clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Trung tâm quản lý KTX, vào khoảng 21 giờ 05 ngày 21.2, trên trang Facebook Hội những người Khu B - KTX ĐHQG TP.HCM, tài khoản Hồng Gây Rối đăng tải một clip với nội dung: “Tối ngày 21.2 lúc 9 giờ, một vụ cướp tài sản nam sinh ngay trong tòa nhà B4, cầm dao, bóp cổ, trói tay chân, trấn lột đồ xong nhốt nạn nhân dưới cầu thang thoát hiểm”. Nội dung clip đăng nhận được nhiều quan tâm của sinh viên và phụ huynh.

Ngay sau khi clip được đăng tải, lãnh đạo Trung tâm và cán bộ các bộ phận chức năng đã gặp gỡ các sinh viên, gia đình để tìm hiểu và nắm tình hình; phối hợp với cơ quan công an địa phương xác minh vụ việc và được công an cho biết đó không phải là vụ việc cướp tài sản. Lời khai của bị hại không đúng sự thật. Bị hại và đối tượng có quan hệ tình cảm, sau đó bịa đặt bị cướp ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi hoang báo của nam sinh viên này.





Từ đó, Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TP.HCM ngày 24.2 thông tin đến sinh viên là "không có vụ cướp xảy ra tại KTX như clip đăng trên, mà xuất phát từ mối quan hệ cá nhân sinh viên với nhau", theo ông Thủy.

Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TP.HCM cũng đề nghị sinh viên khi cung cấp, chia sẻ nội dung, thông tin trên các trang mạng xã hội cần phải chính xác, chọn lọc thông tin, tránh đăng nội dung sai sự thật, gây hoang mang cho sinh viên, phụ huynh.