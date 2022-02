Nam sinh viên bịa đặt vụ 'bị cướp ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM'

Đại diện Công an TP.Dĩ An thông tin chính thức về vụ việc: "Đó không phải là vụ việc cướp tài sản. Lời khai của bị hại không đúng sự thật. Bị hại và đối tượng có quan hệ tình cảm, sau đó bịa đặt bị cướp ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi hoang báo của nam sinh viên này".

Trước đó, vào khuya 21.2, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin một nam sinh viên bị kẻ lạ mặt khống chế cướp tài sản ở KTX khu B ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, một nam sinh viên được phát hiện trong cầu thang bộ ở tình trạng chỉ mặc chiếc quần đùi, tay bị trói. Theo video clip được chia sẻ, nam sinh này kể lại khi vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 2 của toà nhà B4 thì bị một người nam cao cao ốm ốm khống chế, kéo vào cầu thang bộ. Sau đó vật lộn và có ý định cướp tài sản, dẫn đến việc bị cướp một chiếc điện thoại iPhone 11, còn ví tiền và laptop không mất. Nam sinh viên trình bày với bảo vệ KTX: "Con không nhớ mặt, con vừa đi bộ và bước ra lầu 2 là bị bịt miệng lại rồi bị lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Nó giật ba lô của con, con vừa la lên là nó lấy của con cái điện thoại thôi, ví với laptop thì còn". Ngay sau đó Trung tâm quản lý KTX này đã mời công an vào cuộc xác minh. Công an TP.Dĩ An đã lấy lời khai nạn nhân, kiểm tra hiện trường, xác minh tính chân thực để làm rõ vụ việc...





Để làm rõ thêm vấn đề, chúng tôi có liên lạc với ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, để xin thông tin chính thức của vụ việc. Tuy nhiên ông Thủy nhanh chóng cúp máy, yêu cầu nhắn tin. Mặc dù vậy, khi nhắn tin thì không nhận được phản hồi.

Được biết, nam sinh bịa ra câu chuyện bị cướp ở KTX đang học ở Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.