Lãnh đạo nhà tù từ chức sau vụ hành hình thất bại

Tin liên quan Hé lộ thêm thông tin về phiên hành hình thất bại khiến nữ tử tù Mỹ hôn mêTheo thông tin từ các luật sư của nữ tử tù Christa Pike được đệ trình lên tòa án, bà Pike đang còn bất tỉnh và phải thở máy tại bệnh viện sau vụ hành quyết bất thành ở bang Tennessee. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tennessee Christa Pike Frank Strada hành quyết Bang Tennessee Mỹ Sở Cải huấn Tennessee thở máy tiêm thuốc độc Thuốc độc thuốc pentobarbital Án tử hình Tử hình Hôn mê tử tù nữ tử tù Nhà tù thất bại mang tính hệ thống
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