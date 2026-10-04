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    Lãnh đạo nhà tù từ chức sau vụ hành hình thất bại
    VideoThế giới

    Lãnh đạo nhà tù từ chức sau vụ hành hình thất bại

    Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
    Người đứng đầu hệ thống nhà tù bang Tennessee (Mỹ) vừa tuyên bố từ chức sau sự cố hành quyết tử tù Christa Pike thất bại và khiến bà phải thở máy.

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    Theo thông tin từ các luật sư của nữ tử tù Christa Pike được đệ trình lên tòa án, bà Pike đang còn bất tỉnh và phải thở máy tại bệnh viện sau vụ hành quyết bất thành ở bang Tennessee.

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