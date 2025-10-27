Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lãnh đạo, quản lý có 36 tháng để hoàn thiện chuẩn lý luận chính trị

Thu Hằng
Thu Hằng
27/10/2025 15:55 GMT+7

Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước sẽ được gia hạn thời gian để hoàn thiện, tối đa 36 tháng cho lý luận chính trị và 24 tháng cho quản lý nhà nước, tính từ ngày 1.5.2024.

Đây là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

Lãnh đạo, quản lý có 36 tháng để hoàn thiện chuẩn lý luận chính trị- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bổ nhiệm chức vụ cao hơn phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương

Theo dự thảo, nghị định được áp dụng đối với bộ máy hành chính giúp việc và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan của Quốc hội, TAND, VKSND, Kiểm toán Nhà nước; các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập khác được thành lập theo quy định pháp luật.

Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo tại Quy định số 368-QĐ/T.Ư, trên cơ sở hệ số phụ cấp chức vụ và cấp quản lý, dự thảo bổ sung 8 nhóm đối tượng áp dụng trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

Giám đốc ĐHQG Hà Nội, giám đốc ĐHQG TP.HCM.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Tiêu chuẩn đối với từng chức danh, chức vụ được sắp xếp theo nguyên tắc cấp trưởng, cấp trên trực tiếp cao hơn cấp phó, cấp dưới trực tiếp. Chức danh, chức vụ tương đương được xác định theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật.

Trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 1 năm (12 tháng). Trường hợp đặc biệt, chưa bảo đảm thời gian này, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm sẽ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Không quy định cụ thể tiêu chuẩn của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ

Ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống, trình độ, uy tín, sức khỏe, độ tuổi, dự thảo không quy định cụ thể tiêu chuẩn của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, giám đốc ĐHQG Hà Nội và giám đốc ĐHQG TP.HCM, mà để thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

Tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và các chức danh, chức vụ viên chức quản lý thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện theo dự thảo nghị định và quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Tiêu chuẩn chức danh, chức vụ viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, sở, chi cục thuộc sở và UBND xã thực hiện theo quy định tại dự thảo và theo phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền.

Để bảo đảm ổn định công tác cán bộ, dự thảo bổ sung quy định chuyển tiếp đối với người đang giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo Nghị định 29/2024/NĐ-CP tính đến thời điểm nghị định mới có hiệu lực. Nhóm này không phải hoàn thiện thêm tiêu chuẩn nêu trên.

Người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, nếu đang trong quá trình hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với lý luận chính trị và 24 tháng đối với quản lý nhà nước, tính từ ngày 1.5.2024.

Trường hợp bổ nhiệm do hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại hoặc chuyển đổi mô hình, nếu chức vụ cũ bằng hoặc tương đương với chức vụ mới, hoặc chỉ đổi tên cơ quan, thì sau khi bổ nhiệm vẫn phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định.

Xem thêm bình luận