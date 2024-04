Lãnh đạo tình báo quân đội Israel từ chức

Reuters ngày 22.4 cho biết ông Aharon Haliva từ chức và sẽ rời đi ngay khi quân đội tìm được người thay thế. Ông Haliva đã nhận trách nhiệm về những thất bại về tình báo ngay sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, đẩy xung đột Israel - Hamas kéo dài hơn 6 tháng qua.

The Washington Post cho hay đây là quan chức cấp cao Israel đầu tiên từ chức liên quan cuộc xung đột với Hamas. Điều này có thể tạo tiền lệ cho nhiều quan chức khác của Israel nhận lỗi và từ chức. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng tham mưu trưởng IDF đã chấp nhận đề nghị từ chức của ông Haliva và cảm ơn vì sự phục vụ của ông.

Lãnh đạo tình báo quân đội Israel Aharon Haliva IDF

Đài i24 News của Israel cho biết tướng Haliva đã phục vụ 38 năm trong lực lượng IDF. Ông được biểu dương vì sự đóng góp “với tư cách một người lính và chỉ huy cho an ninh của đất nước”. Ông cũng là nhân vật đang nằm trong diện điều tra nội bộ của IDF liên quan những thất bại dẫn đến vụ tấn công của Hamas, theo The Times of Israel.

"Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nhận thức sâu sắc về những trách nhiệm to lớn đi kèm với sự lãnh đạo - trách nhiệm đối với sứ mệnh, con người và cả những thành công cũng như thất bại của chúng tôi", ông Haliva nói trong thư từ chức, theo trang Israel Hayom. Ông mô tả sự kiện ngày 7.10.2023 là một "cuộc tấn công chết người bất ngờ" làm nổi bật sai sót nghiêm trọng trong tình báo khi ông lãnh đạo.

Động thái từ chức được công bố trước thời điểm Israel phát động chiến dịch trên bộ có tầm quan trọng ở thành phố Rafah, nơi được Israel coi là thành trì cuối cùng của Hamas ở Dải Gaza.