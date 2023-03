Lãnh đạo Toyota châu Á: 'Trung hòa carbon cần cách tiếp cận đa chiều'

Ngày 18.3, ông Tiền Quốc Hào có mặt tại buổi ký kết hợp tác giữa Toyota Việt Nam với Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn về Dự án Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học đối với ô tô thế hệ mới tại Việt Nam. Dự án đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Nhật trong mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050 theo lộ trình của Chính phủ.

Mục tiêu trung hòa carbon của Toyota

"Nhiên liệu sinh học là một cách tiếp cận trực tiếp trong giải pháp năng lượng thay thế nhằm giảm thiểu carbon một cách hiệu quả", ông Quốc Hào nói. "Để thực hiện được điều đó, chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện bằng tất cả các giải pháp và công nghệ khả thi".

Đối với ngành ô tô, việc cắt giảm khí CO 2 để đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu cần có những cách tiếp cận phù hợp tuỳ vào từng giai đoạn khác nhau.

Toyota Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ký kết hợp tác nghiên cứu xăng sinh học

Toyota tích cực mở rộng xu hướng điện hóa thông qua cách tiếp cận đa chiều: Cung cấp các dòng xe điện hóa BEV/FCEV theo cách phù hợp và khả thi nhất về mẫu mã và quy mô; Đẩy nhanh xu hướng điện hóa đối với phân khúc xe có quy mô có thể tiếp cận như hybrid; Liên tục cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu của xe xăng truyền thống, bao gồm sử dụng nhiên liệu Flexi-Fuel (nhiên liệu linh hoạt), nhiên liệu sinh học, khí nén CNG,...

Tại Việt Nam, đặc thù về văn hoá giao thông, thói quen mua sắm ôtô cũng như những hạn chế hiện nay về trạm sạc, đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp. Toyota là hãng xe hàng đầu trên thị trường khi giới thiệu Camry hybrid, Corolla Altis hybrid và Corolla Cross hybrid, những sản phẩm điện hoá phản ánh nỗ lực của hãng cho mục tiêu trung hòa carbon tại Việt Nam. Nhưng như thế là chưa đủ.

Dự án nghiên cứu nhiên liệu sinh học của Toyota phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn được xem là một bước tiến mới của hãng xe Nhật cho tham vọng xanh hoá giao thông Việt Nam. Quá trình nghiên cứu hướng đến đánh giá khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xăng sinh học và xăng thông thường, hiệu suất động cơ, lượng phát thải CO, CO 2 , HC, NOx, PM… ra môi trường. Các chuyên gia của nhóm cũng so sánh chi phí sử dụng giữa 2 loại hình nhiên liệu, từ đó đưa ra những lưu ý khi sử dụng và bảo dưỡng xe.

Toyota bàn giao xe, khởi động dự án nghiên cứu hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học đối với ô tô thế hệ mới tại Việt Nam

Từ chiếc BEV đầu tiên RAV4 năm 1996, mẫu hybrid đầu tiên Prius năm 1997, xe điện đầu tiên bZ4x năm 2020 cho đến kỷ nguyên Beyond Zero với mục tiêu 30 mẫu xe điện từ 2030, Toyota cho thấy tầm nhìn đi trước thời đại và thích ứng nhanh nhạy với những đòi hỏi mới. Hãng không muốn quá trình "xanh hóa" bị chậm lại vì ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng. Đồng thời, xe "xanh" cần không giới hạn đối tượng khách hàng tiếp cận.

"Tại Toyota, chúng tôi có cách tiếp cận đa chiều trong việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon bằng cách đưa ra các giải pháp về năng lượng thay thế và lựa chọn các dòng xe điện hóa cho khách hàng phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu di chuyển của họ, bao gồm xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe Hybrid (HEV), xe Hybrid sạc ngoài (PHEV), xe điện chạy pin (BEV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV)...", ông Tiền Quốc Hào nói thêm.

Tìm giải pháp cho mọi thách thức

Trở lại Việt Nam lần này, ông Tiền Quốc Hào đã chia sẻ tham vọng lẫn trách nhiệm dẫn dắt thương hiệu Toyota tại châu Á hướng đến những mục tiêu dài hạn về trung hòa carbon.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Bùi Anh Tuấn cùng lãnh đạo trường chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Tiền Quốc Hào và các đại diện Toyota Việt Nam

Với ông Quốc Hào, mọi vấn đề đều có cách giải quyết nếu "bạn nhìn chúng đủ lâu, đủ sâu, bằng một sự tò mò và kiên trì". Trong nguyên tắc làm việc, trước khi đưa ra quyết định trong khoảng thời gian khó khăn, vị lãnh đạo này luôn đặt ra 3 câu hỏi: Liệu nó có đem lại lợi ích cho các bên liên quan? Có hợp pháp hay không? Có phương án dự phòng không? "Nếu câu trả lời là có, thì hãy cứ tiến hành thôi", ông Quốc Hào nói về cách phản ứng trước những khó khăn. Qua các vị trí về bán hàng, nhân sự, tài chính… ông được Tập đoàn Toyota điều động giữ chức Phó chủ tịch Lexus Trung Quốc năm 2012, phụ trách kế hoạch sản phẩm, marketing, tiếp thị. Năm 2018 đến nay, ông Hào là Phó Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Tài chính của Công ty dịch vụ tài chính Toyota châu Á.

Đến 2022, ông giữ cương vị Giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á, chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Toyota tại khu vực châu Á, phụ trách 22 công ty tại 17 quốc gia trong khối ASEAN và các nước Nam Á. Cùng với đó là hoạt động sản xuất tại 8 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Những chia sẻ từ ông Tiền Quốc Hào đã truyền cảm hứng tích cực cho sinh viên

Hành trình trở thành quản lý cấp cao ở tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới của ông Tiền Quốc Hào trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho sinh viên đại học Ngoại thương nói riêng và Việt Nam nói chung, những trụ cột tương lai của đất nước. "Sếp hay người quản lý có thể hỗ trợ bạn nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất là tự thân chúng ta cần nỗ lực để đạt được mục tiêu", ông nói.

Trong khi nhiều hãng xe hướng đến tương lai xanh bằng cách đặt cược hoàn toàn vào xe điện, quan điểm của ông Quốc Hào hay Toyota lại khác, "cách tiếp cận đa chiều - Multi Pathway". Vì Toyota muốn đem đến sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt không để ai ở lại phía sau.