Lãnh đạo TP.HCM đi chợ tết đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm

Làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM, đại diện Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền (thuộc Tổng công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV - SATRA), cho biết hàng hóa về chợ trong mấy tháng cuối năm 2023 và đầu 2024 bình quân đạt 2.400 tấn mỗi ngày, giảm khoảng 10 - 20% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.800 tấn mỗi ngày.

Dự báo trong tuần cận tết (từ sau 23 tháng Chạp), sản lượng hàng hóa về chợ có thể tăng từ 20 - 35% so với ngày thường. Đặc biệt, vào các ngày cao điểm từ 26, 27 tháng Chạp, lượng hàng hóa về chợ có thể tăng từ 40 - 60%, đạt khoảng 3.200 đến 4.000 tấn mỗi đêm. Đại diện Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, theo thói quen mua sắm và nhu cầu người tiêu dùng, từ khuya 27, rạng sáng 28 tháng Chạp, lượng hàng hóa nhập chợ đầu mối sẽ giảm dần đến đêm 28 tháng Chạp sẽ về mức thấp chỉ bằng khoảng một nửa so với ngày thường.

Đoàn khảo sát của UBND thành phố đi khảo sát tại chợ đầu mối Bình Điền vào đêm khuya HOÀNG HÙNG

Theo đó, giá cả hàng hóa hiện tại ổn định, không có biến động. Song theo dự báo, từ 25 - 28 tháng Chạp, giá các mặt hàng nông thủy sản thiết yếu có thể biến động tăng như cùng thời điểm mọi năm. Xu hướng tăng giá chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp tết như: cá thu, cá ngừ, tôm sú sống, mực tươi, quýt đường, cải thảo... Mức tăng giá ước khoảng từ 10 - 20%. Bên cạnh đó, cung cấp cho đoàn khảo sát, đại diện chợ đầu mối Bình Điền cũng cho hay, các mặt hàng hoa tươi cao cấp vào những ngày cận tết thường tăng giá, có thời điểm tăng gấp 2 - 3 lần so ngày thường do nhu cầu mua tăng mạnh.

Riêng mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, dự báo có thể tăng giá từ 10 - 20% tại một vài thời điểm. Nhu cầu nhóm hàng này đến nay cũng chưa thấy biến động.

Lượng hàng hóa về chợ Bình Điền giảm 10 - 20% so cùng thời điểm này năm ngoái MAI HOA

Đặc biệt, báo cáo của Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho thấy, hàng hóa có xuất xứ nước ngoài tại chợ rất ít, chỉ khoảng 3% (tương đương 50 tấn mỗi đêm, gồm cà rốt, khoai tây, bông cải xanh, bắp cải, nấm tỏi, gừng, táo, lê, nho, quýt, lựu...). Số hàng này được kiểm tra xuất xứ, nhãn mác đầy đủ.

Ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền - cho biết, sản lượng và mãi lực kinh doanh hiện chưa tăng so với quy mô của chợ Bình Điền. Trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán khoảng 20 ngày, sản lượng hàng hóa chưa tăng, thậm chí giảm nhẹ do nhu cầu giảm. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, bếp ăn, trường học... nghỉ tết sớm. Bên cạnh đó, do kinh tế khó khăn, tiệc tùng, hàng quán cũng giảm mạnh, khiến nhu cầu tiêu thụ hàng nông thủy sản không tăng...

Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cũng khẳng định sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết HOÀNG HÙNG

Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cũng khẳng định sẽ phối hợp với Đội quản lý an toàn thực phẩm (thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM) tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết. Lấy mẫu kiểm tra định kỳ và đột xuất các chỉ tiêu hàn the, formol, phẩm màu, chất bảo quản... đối với thủy hải sản; kiểm tra chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau củ quả, trái cây; kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm động vật, kiểm tra phương tiện vận chuyển. Tăng cường công tác khử trùng, vệ sinh thú y đối với ngành hàng thịt súc sản, gia cầm...

Làm việc với đoàn khảo sát, đại diện chợ Bình Điền cũng phản ánh tình trạng mua bán tự phát hàng hóa nông sản bên ngoài chợ, trên đường Nguyễn Văn Linh và các khu vực xung quanh chợ đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thương nhân bên trong chợ Bình Điền.

Trước đó, khuya 23, rạng sáng 24.1, đoàn khảo sát của lãnh đạo TP.HCM cũng tiến hành khảo sát tình hình cung ứng, mãi lực tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP. Thủ Đức. Tuần trước, đoàn khảo sát đã làm việc với ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn. Tại buổi làm việc, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn đã đưa ra cam kết bán hàng bình ổn giá, tăng lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Công ty quản lý chợ Bình Điền tiếp tục theo dõi sát tình hình hàng hóa để điều chỉnh kịp thời, giữ ổn định lượng hàng hóa và giá cả phục vụ người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán này.