Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao học bổng cho học sinh biên giới, vùng xa

Ngày 5.9, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, đã dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

Tại đây, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm: 10 xe đạp, 30 suất học bổng, 1 phòng "Tin học cho em", 100 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc và sách cho các trường học trên địa bàn. Đồng thời, khánh thành phòng tin học, trực tiếp đến thăm khu vực học sinh bán trú và trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em.

Anh Nguyễn Tường Lâm đại diện đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: CTV

Dịp này, đoàn công tác đã tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng cho chủ quyền đất nước tại cực bắc Tổ quốc. Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng và các em học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Ong (xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai). Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Điểu Ong được thành lập từ ngày 7.5.2021 trên cơ sở nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Điểu Ong (thuộc H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Năm học 2025 - 2026, trường có 70 học sinh trúng tuyển lớp 6 và 70 học sinh trúng tuyển lớp 10, thuộc các dân tộc S'tiêng, M'nông, Dao, Tày, Nùng, Mường, Cao Lan… Hiện trường có tổng số 14 lớp với 468 học sinh.

Tại chương trình, thay mặt T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 2 tủ sách, 30 suất học bổng Vừ A Dính; 10 chiếc xe đạp Thống Nhất; 100 ảnh Bác Hồ… với tổng trị giá 180 triệu đồng cho học sinh trường và khu vực lân cận.

Cũng trong sáng 5.9, trong không khí hân hoan của ngày khai trường trên cả nước, hơn 1.400 học sinh cùng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Trãi (xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Dự lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN. Nhân dịp này, T.Ư Đoàn trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.