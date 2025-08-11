T.Ư Đoàn chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do bão lũ ở Sơn La

Cùng tham gia có chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La, và đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm.

Đất đá trên cao bất ngờ sạt xuống

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thông tin với đoàn công tác, ông Đỗ Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng của địa phương. Toàn xã có 225 căn nhà bị hư hại, 1.004 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp. May mắn, nhờ chỉ đạo quyết liệt và sự chủ động của chính quyền cùng người dân, nên đã không xảy ra tổn thất về người.

Tình hình nghiêm trọng nhất là tại bản Nà Lụm, nơi người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. "Trong đêm 26 và rạng sáng 27.7, đất đá từ trên cao bất ngờ sạt xuống, buộc gần 200 người dân phải di chuyển khẩn cấp tới nơi an toàn. Chính quyền xã đã kịp thời bố trí chỗ ở tạm, lo nơi ăn uống cho bà con", ông Đạt cho hay.

Ông Đạt cũng cho biết qua khảo sát hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên đỉnh đồi xuất hiện vết nứt dài 200 m, sâu trung bình 80 m, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sống phía dưới. Trước nguy cơ này, xã xác định 39 hộ tại bản Nà Lụm bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 12 hộ nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm cần di dời khẩn cấp. Tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ để bà con xây dựng lại nhà cửa ở nơi ở mới. Tuy nhiên, hành trình này còn không ít khó khăn.

Cùng chia sẻ thông tin, ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một, cho biết trận lũ quét tháng 7.2025 gây thiệt hại ước tính lên tới 180 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 24/27 bản của xã.

"Chúng tôi xé lẻ đội hình, đi bộ vào vùng cô lập"

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La, chia sẻ với bà Lèo Thị Xinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trước sự tàn phá của cơn bão số 3, lực lượng thanh niên xã Huổi Một (H.Sông Mã, Sơn La) dưới sự chỉ đạo của Bí T.Ư Đoàn xã Lò Văn Nghĩa đã nhanh chóng trở thành lực lượng xung kích, có mặt tại những điểm nóng nhất để hỗ trợ người dân.

Trao đổi với phóng viên, anh Lò Văn Nghĩa cho biết ngay từ trước khi bão đổ bộ, Ban Chấp hành Đoàn xã đã liên tục phát đi thông báo khẩn qua Zalo, Facebook để người dân chủ động phòng chống. Khi thiên tai xảy ra vào rạng sáng 27.7, Đoàn xã lập tức triển khai 2 đội hình tình nguyện nòng cốt, mỗi đội 20 thành viên, hoạt động luân phiên tại 2 khu vực chính là Huổi Một (cũ) và Nậm Mằn (cũ).

"Chúng tôi còn thành lập các đội hình nhỏ lẻ hơn, mỗi đội 5 đồng chí, luôn sẵn sàng tại các chi đoàn bản để ứng phó linh hoạt. Nhiệm vụ chính là dọn dẹp nhà cửa bị sập, vận chuyển đồ đạc giúp bà con và khơi thông các tuyến đường đi bộ bị vùi lấp," anh Nghĩa chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất là nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, mất điện, mất sóng, mọi tuyến đường đều không thể di chuyển bằng xe. Anh Nghĩa kể lại: "Chúng tôi chỉ có thể đi bộ vào các khu vực bị chia cắt. Các đội thanh niên đã len lỏi theo những lối mòn để mang hàng cứu trợ đến tận tay người dân. Thậm chí, anh em còn hỗ trợ các đội thợ điện kéo dây cáp để sớm có lại thông tin liên lạc".

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, Đoàn xã còn thể hiện sự chủ động khi vận động người dân tự khắc phục tại chỗ. "Chúng tôi vận động bà con tận dụng máy cày để làm máy xát gạo, dự phòng lương thực tại chỗ trong trường hợp dầu diesel cạn kiệt trước khi có đoàn tiếp tế lớn vào được," anh Nghĩa cho biết.

Góp sức hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống

Phát biểu tại buổi trao quà, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ chia sẻ trước những mất mát mà bà con phải gánh chịu. Anh Lâm nhấn mạnh dù giá trị vật chất của quà tặng không lớn so với tổng thiệt hại, nhưng đây là biểu hiện của tinh thần tương thân, tương ái, sự chung tay góp sức của tổ chức Đoàn và các nhà hảo tâm. Anh Lâm biểu dương chính quyền và người dân địa phương đã chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, coi đây là kinh nghiệm quý trong phòng chống thiên tai.

Nhận được sự động viên, thăm hỏi và quà tặng của đoàn công tác, nhiều người dân đã bật khóc vì xúc động. Bà Lèo Thị Xinh (ở bản Púng Khương, xã Huổi Một) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua, cho biết những phần quà ý nghĩa này gia đình thêm ấm lòng, được tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông Tòng Văn Liên, cũng có nhà bị vùi lấp hoàn toàn sau trận lũ quét, đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Ông kể trong đêm 26 rạng sáng 27.7, gia đình ông là một trong 5 hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở. Được sự giúp đỡ của chính quyền, gia đình ông đến nơi an toàn, nhưng vẫn chưa hết sợ hãi vì trận lũ đã tàn phá bản làng.

Khi nhận được phần quà hỗ trợ từ đoàn công tác của T.Ư Đoàn, ông và gia đình rất ấm lòng và khẳng định dù khó khăn, gia đình sẽ cố gắng khắc phục hậu quả để sớm ổn định lại cuộc sống.