Lãnh Thanh, Phương Anh Đào mặc áo dài dự Liên hoan phim quốc tế Jeonju

Ngày 28.4 vừa qua, bộ phim Black Rose được chọn để trình chiếu trong ngày đầu tiên của Liên hoan phim Jeonju. Black Rose nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới chuyên môn Hàn Quốc sau lần đầu công chiếu. Bên cạnh đó, các đại diện bộ phim bao gồm: đạo diễn Thắng Vũ, diễn viên Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, nhà sản xuất Mai Lê cũng đã cùng đến tham dự buổi công chiếu và giao lưu cùng khán giả.

Hình ảnh Lãnh Thanh, Phương Anh Đào diện áo dài Việt Nam trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Jeonju KBS

Đặc biệt, hai diễn viên Phương Anh Đào và Lãnh Thanh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và giới chuyên môn Hàn Quốc không chỉ bởi diễn xuất trong bộ phim mà còn là việc cặp đôi diễn viên Black Rose cùng nhau diện áo dài để quảng bá văn hóa Việt Nam tại thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế. Cả hai đã chọn thiết kế áo dài của Thủy Design House với màu xanh không quá nổi bật nhưng thể hiện đủ sự tinh tế đúng với tinh thần của người Việt Nam.

Cặp đôi diễn viên người Việt nhận được không ít lời khen ngợi của báo chí xứ sở kim chi. Diễn viên Lãnh Thanh cho biết, mặc áo dài tại thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế như một lời nguyện ước từ lâu của anh. Năm 2019, khi lần đầu tham gia Liên hoan phim quốc tế Busan với tư cách nam chính của bộ phim Thưa mẹ con đi, Lãnh Thanh cũng đã chọn áo dài của NTK Nguyễn Tiến Doãn để góp mặt trên thảm đỏ.

Lãnh Thanh và Phương Anh Đào trong bộ phim 'Black Rose' KBS

Nhân dịp nhà sản xuất và diễn viên Black Rose đến thăm Hàn Quốc tại buổi chiếu đặc biệt trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Jeonju, Phương Anh Đào cũng có những chia sẻ về vai diễn của mình trong Black Rose, cô cho biết: "Như đạo diễn đã nói, diễn biến câu chuyện của bộ phim như quân cờ domino, những khuyết điểm, tâm lý yếu kém của Hà càng bộc lộ. Nó thực sự thú vị vì đây là một tác phẩm có khía cạnh tâm lý mạnh mẽ trong diễn biến của câu chuyện, và tôi cảm thấy khác biệt với những bộ phim khác".

Với Lãnh Thanh, anh cho biết: "Việc hợp tác với Hàn Quốc lần này rất có ý nghĩa. Đó là cơ hội để bản thân có thể trực tiếp trải nghiệm văn hóa và phong cách của một quốc gia khác, và tôi muốn thể hiện hình ảnh một người diễn viên hoàn hảo hơn bằng cách xem và học hỏi nhiều điều hơn từ lần hợp tác này".

Lãnh Thanh mặc áo dài Việt Nam có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24 (BIFF 2019) NSCC

Black Rose là phiên bản Việt Nam làm từ bộ phim truyền hình gốc của đài KBS có tên Babysitter (đạo diễn Kim Yong-soo, kịch bản Choi Hyo-bi, phát hành năm 2016) đã thu hút sự chú ý với diễn xuất mạnh mẽ của Cho Yeo-jeong. Phim kể về câu chuyện của My (do Miu Lê thủ vai) trở thành người nuôi dơi để trả thù cho người anh trai đã chết của mình. Gia đình tưởng chừng như viên mãn của Hạ (Phương Anh Đào) và Sơn (Lãnh Thanh) gặp khủng hoảng khi My xuất hiện. Sau buổi công chiếu đầu tiên tại Hàn Quốc, bộ phim dự kiến sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2023 tại Việt Nam.