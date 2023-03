Lãnh Thanh: Nếu không là diễn viên, tôi sẽ về quê làm ruộng

Lãnh Thanh có màn hợp tác cùng Lê Dương Bảo Lâm trong Khi ta hai lăm FBNV

Không có lý do gì người bình thường không thể trở thành người nổi tiếng

* Chào diễn viên Lãnh Thanh, nhân vật của anh trong Khi ta hai lăm phải hát, nhảy rất nhiều. Điều này có khiến anh gặp khó khăn?

- Diễn viên Lãnh Thanh: Tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề thời gian vì trong giai đoạn ấy, ngoài bộ phim này, tôi cũng đang tham gia một dự án điện ảnh khác. Tôi không có nhiều thời gian để sắp xếp, đi tập cùng mọi người nên khó nhớ bài. Tôi phải nhờ rất nhiều sự trợ giúp từ vũ công, các bạn nhóm The Air trong bộ phim cũng đỡ cho tôi những phần nhảy, tôi chỉ thực hiện một số nhỏ thôi.

* Đóng phim nhiều năm nhưng phần lớn nhân vật của Lãnh Thanh là vai phản diện, anh có sợ khán giả mất thiện cảm về mình?

- Thật ra bản thân tôi không phải là người dễ dàng được người khác thích ở ngoài đời. Vậy nên khi lên phim có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy rất hài lòng vì bản thân đã mang lại được giá trị cho công việc của mình và để lại được những tác phẩm điện ảnh cho nhiều thế hệ sau có thể lấy ra so sánh, phân tích, đánh giá hoặc học hỏi.

* Trước đó, Lãnh Thanh từng tham gia những dự án lớn như Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ, hợp tác với những ngôi sao phòng vé, vì sao anh lại nhận vai phụ trong Khi ta hai lăm?

- Tôi ấn tượng với câu nói của một vị đạo diễn gần đây có phim trăm tỉ, đó là không có chuyện vai lớn vai nhỏ, phim lớn phim nhỏ, mà vấn đề đó là bạn có khiến người ta quan tâm đến nhân vật, bộ phim của mình đúng như những gì mà mình đã mong muốn hay không. Tôi tin rằng mình đã có thể khiến mọi người chú ý đến nhân vật và những gì mà tôi đang làm. Việc tiếp theo của tôi đó là chờ những cảm nhận, phản hồi của khán giả sau bộ phim.

* Giai đoạn trước anh thường đóng với những diễn viên kỳ cựu, đình đám tuy nhiên phần lớn dự án này gồm những gương mặt mới. Lãnh Thanh có sợ đây là một bước thụt lùi của bản thân?

- Tôi không nghĩ là như thế, bởi khi tôi mới vào nghề, những diễn viên nổi tiếng, kỳ cựu khác cũng đã sẵn sàng xả thân để diễn cùng tôi. Vậy thì không có lý do gì mà mình không thể diễn với những bạn mới. Đặc biệt các bạn cũng đều là những người trẻ mang năng lượng tươi mới, tôi cảm thấy rằng mình được nhiều hơn là phải lo lắng việc bản thân đóng vai phụ.

Lãnh Thanh không đặt nặng vấn đề đóng vai chính hay phụ mà quan trọng là kỹ năng diễn xuất cũng như phản hồi của khán giả FBNV

* Khoảng thời gian Lãnh Thanh hoạt động nghệ thuật cũng không phải quá lâu, tuy nhiên anh thường nhận được những dự án lớn. Lãnh Thanh có nghĩ mình may mắn hơn các diễn viên khác?

- Đối với tôi, may mắn chỉ là một phần, là một con số nhỏ trong công thức dẫn đến thành công. Tôi xem việc mình nhận được may mắn chính là cái lộc mà vũ trụ ban cho. Thay vì nói chuyện một cách khiêm tốn thì mình hãy tự tin đón nhận. Tôi nghĩ đây là điều nên làm, nhất là đối với những bạn trẻ. Trước khi các bạn không thể tự tin đón nhận sự may mắn nữa thì hãy nhận tất cả may mắn và những cơ hội đến với mình để có thể ghi dấu lại tuổi trẻ. Thông qua bộ phim Khi ta hai lăm, bản thân tôi cũng đã để lại được một phần tuổi trẻ của mình trước khi bước sang độ tuổi 30.

* Anh nghĩ sao nếu khán giả nhớ tới ngoại hình của mình thay vì kỹ năng diễn xuất?

- Đó cũng là một sự thành công, bởi vì không phải ai cũng có thể khiến mọi người nhớ đến ngoại hình của mình. Tôi tin một điều rằng ngoài Lãnh Thanh ra, ngoài kia còn có rất nhiều người đẹp trai, tài giỏi, 6 múi, vậy nên việc người ta nhớ đến cái tên Lãnh Thanh thì đó là một thành công lớn rồi.

* Lãnh Thanh có nhiều thuận lợi trong những vai diễn đầu tiên nhưng có giai đoạn bị chững lại và dường như chưa thể vụt sáng hẳn, anh nghĩ sao?

- Tôi lại nghĩ rằng nếu đã là một ngôi sao rồi thì mình không cần phải tranh tranh giành hào quang với bất cứ ai cả. Hãy ở đấy, việc của bạn là hãy sống và tỏa sáng với đúng những gì mà người khác không thể làm thay được, đó là ước mơ của bạn.

* Có xuất phát điểm từ lĩnh vực IT, việc chuyển hướng vào showbiz có khiến Lãnh Thanh bỡ ngỡ?

- Thật ra khi chuyển từ ngành mình học sang một ngành nghề khác hoàn toàn thì điều khó khăn đầu tiên là sự hiểu biết. Tôi bước vào con đường này với một tâm lý hoàn toàn là trống rỗng và không hiểu biết gì về ngành cả. Nhưng như tôi chia sẻ, khi bạn còn trẻ, hãy dũng cảm đương đầu và cho bản thân mình cơ hội để bước sang một trang sách mới. Không có lý do gì một người bình thường không thể trở thành người nổi tiếng.

Theo lời những anh chị nghệ sĩ lớn từng nói với tôi, cứ 10 người trong showbiz thì có đến một nửa số đó không bước ra từ trường lớp. Nhưng với tình yêu, đam mê và nhiệt huyết với nghề, họ đã gặt hái được những thành quả và tôi cũng sẽ có một phần công thức giống như thế. Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình với những gì mình yêu thích và học được. Một phần khác, tôi cũng muốn trả ơn những người đã từng dạy dỗ mình, cho mọi người thấy rằng những gì tôi học được đã có chỗ để thực hành.

Từng làm ruộng thuê, vay tiền mẹ để theo đuổi nghệ thuật

Lãnh Thanh thừa nhận mình từng bị chỉ trích vì không học trường lớp nhưng được tham gia nhiều dự án đình đám FBNV

* Có khi nào anh bị phán xét hoặc chỉ trích bởi vì mình không xuất phát từ trường lớp mà lại có những vai nam chính nổi tiếng không?

- Ngay từ những bước đầu tiên, khi chưa có vai diễn nào thì tôi đã nhận được những lời như thế rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ không con thuyền nào có thể ra khơi nếu như không có gió to, sóng lớn hay những dòng nước đẩy. Tôi coi đó là một động lực để mình có thể bước tiếp, nếu như tôi để những lời nói đó giữ chân mình lại thì có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay.

* Cuộc đời anh thay đổi ra sao sau thành công của những bộ phim điện ảnh?

- Thông qua các vai diễn, tôi học được rất nhiều điều hay như sự dũng cảm, quyết tâm của nhân vật. Bản thân tôi ở bên ngoài là một người cứng nhắc và rất kiên định, đến khi nhập tâm vào các nhân vật, tôi mới nhận thấy rằng ngoài kia còn rất nhiều người có suy nghĩ khác mình, gặp khó khăn hơn mình. Không có lý do gì để mình phải đi thụt lùi, mình phải học hỏi từ chính nhân vật, từ kịch bản, ê kíp và cả những dự án mới.

* Lãnh Thanh từng chia sẻ bản thân bị khủng hoảng tâm lý, mất cảm hứng về diễn xuất, vì sao vậy?

- Đây là câu chuyện cá nhân, tôi gặp vấn đề về con người. Có thể lúc đấy tôi đã không đủ tinh tế, khéo léo xử lý tình huống khiến bản thân gặp áp lực, mất cảm hứng diễn xuất. Tuy nhiên, trải qua sóng lớn thì con người ta mới cứng rắn hơn nữa. Sau giai đoạn đó, tôi đã lấy lại được nguồn cảm hứng từ hai người nghệ sĩ lớn, một trong hai người đó đã cùng tôi bước từ bộ phim Cô gái đến quá khứ sang Khi ta hai lăm, đó chính là chú Hữu Châu.

Theo Lãnh Thanh, NSƯT Hữu Châu là vị tiền bối truyền cho anh nhiều động lực trong nghề diễn viên FBNV

* Có bao giờ Lãnh Thanh chán nản muốn bỏ nghề không?

- Chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, khi tôi mới bước vào miền Nam để theo đuổi con đường diễn xuất với tinh thần ham học nhưng không quan hệ, không tiền, không định hướng. Thời điểm đấy, khi hoạt động trong Nam chưa đầy 2 năm, tôi đòi từ bỏ và về nhà. Khi về nhà, tôi nhìn thấy được sự vất vả của ba mẹ và tôi biết rằng không có ba mẹ nào muốn con mình tiếp tục đi về con đường cũ nữa. Ngay lập tức, tôi đã vay tiền mẹ để quay trở lại theo đuổi nghệ thuật.

* Vậy làm sao để Lãnh Thanh vượt qua được giai đoạn khó khăn, không tiền, không mối quan hệ đó?

- Cũng không quá khó đâu, tôi nhận thức được sự khó khăn của mình đến từ đâu và bắt đầu tìm cách xử lý từng vấn đề một. Đầu tiên, tôi không có tiền, vậy thì tôi đi đóng vai quần chúng để kiếm tiền. Chỉ cần đó là một công việc đàng hoàng thì tôi sẽ làm để nuôi sống mình. Về vấn đề chưa có kiến thức, mình hãy chịu khó im lặng, lắng nghe, quan sát và học hỏi ngay trên phim trường. Đó là nguồn kiến thức mà có lẽ học mãi cũng không hết.

* Vì sao anh không tham gia gameshow để khán giả biết đến mình nhiều hơn?

- Tôi cũng rất muốn làm điều đó, tuy nhiên đây cũng là vấn đề cá nhân mà tôi rất ngại chia sẻ vì nó sẽ gây khó hiểu cho mọi người. Một phần là tôi muốn giữ gìn hình ảnh của mình khi làm điện ảnh, phần khác là khi xuất hiện trên gameshow tôi thường bị đơ. Vậy nên tôi không muốn mang những hình ảnh không thật sự tự nhiên lên truyền hình, sẽ khiến khán giả không vui.

* Mục tiêu của Lãnh Thanh trong nghề là gì?

- Từ trước đến nay tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở thành nam diễn viên điện ảnh thế hệ mới, phát huy, kế cận những người đi trước như anh Hứa Vĩ Văn, Kiều Minh Tuấn, Quách Ngọc Ngoan và nhiều anh chị khác đã tạo nên được dấu ấn trong làng điện ảnh Việt Nam với những danh xưng rất tuyệt vời. Tôi mong muốn mình sẽ có được một phần nào đó trong đấy.

Lãnh Thanh không ngần ngại nhắc về quá khứ từng đi làm ruộng thuê cho nhiều gia đình trong xóm FBNV

* Nếu không làm diễn viên, Lãnh Thanh sẽ làm gì?

- Không là diễn viên thì tôi sẽ ở nhà làm ruộng. Công việc chính của gia đình tôi ở Thái Bình là làm ruộng. Tôi cảm thấy mình làm rất tốt việc ấy, nên nếu không là diễn viên tôi cũng chẳng ngại gì công việc của gia đình. Trước khi vào Nam và lấn sân sang showbiz, tôi không chỉ phụ giúp cho nhà mình mà còn phụ tất cả mọi người. Tôi cũng từng đi làm thuê và tự kiếm tiền, có rất nhiều đầu việc nhỏ trong công việc làm ruộng thuê, chỉ cần ai đó cần sức lực hay sự khéo léo của mình, tôi sẽ phục vụ họ.

* Từng đi làm ruộng thuê vậy đến khi Lãnh Thanh trở thành diễn viên và trở về quê nhà, phản ứng của mọi người như thế nào?

- Mọi người rất thích, họ có niềm tin hơn rằng thanh niên trong xóm sẽ có những con đường mới tươi sáng hơn. Tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi mình có thể trở thành hình mẫu để các em nhỏ khác có thêm niềm tin. Thực tế mà nói thì dù sao câu chuyện ở nông thôn sẽ rất khác các bạn ở thành phố, các bạn có điều kiện để ước mơ. Còn những bạn trẻ ở nông thôn, họ chỉ có điều kiện để làm, sống và kiếm tiền thôi.

* Cảm ơn diễn viên Lãnh Thanh đã chia sẻ!