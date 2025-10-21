Lãnh tụ tối cao Iran chế giễu tuyên bố của ông Trump

Theo lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, nếu ông Trump có thể nói rằng Mỹ đã ném bom phá hủy được ngành công nghiệp hạt nhân của Iran thì ông Trump "cứ việc mơ tiếp về điều đó".

Máy bay ném bom Mỹ và tiêm kích Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong một cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày vào tháng 6.2025.

Ông Trump cho biết: "Các cơ sở làm giàu hạt nhân then chốt của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn và tuyệt đối".

Vào hôm 20.10, ông Trump tuyên bố việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã giúp đạt được một thỏa thuận giữa Israel và Hamas.

"...chúng tôi đã loại bỏ năng lực hạt nhân của họ, đó là một trong những chiến dịch quân sự vĩ đại nhất mọi thời đại. Nó hoàn hảo. Bạn đã thấy điều đó. Những chiếc B-2 tuyệt vời đó. Tôi nghĩ đó là một bước đi hoàn hảo", ông Trump tuyên bố.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình tại Tehran, Iran hồi tháng 9 ẢNH: REUTERS

Tuần trước, ông Trump phát biểu trước nghị viện Israel rằng sẽ là rất tốt nếu Mỹ có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi muốn nói rằng Iran muốn thỏa thuận. Cả đời mình tôi đã làm việc này. Tôi tạo ra các thỏa thuận. Tôi giỏi việc đó. Tôi đã luôn giỏi việc đó. Và tôi biết khi nào họ muốn".

Cũng trong ngày 20.10, ông Khamenei đáp trả: "Ông ta nói, 'Tôi là người thương thuyết; tôi muốn thỏa thuận, để thỏa thuận với Iran.' Một thỏa thuận mà kết quả đã được định trước qua sự ngạo mạn thì không phải là thỏa thuận. Iran sẽ không khuất phục trước sự áp đặt và áp lực".

Iran đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ và các cường quốc thế giới khác vào năm 2015, chấp nhận các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận đó trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Các cường quốc phương Tây cho rằng Iran bí mật tìm cách phát triển bom hạt nhân thông qua việc làm giàu uranium, và muốn nước này chấm dứt hoạt động đó.

Tehran bác bỏ cáo buộc nước này tìm cách vũ khí hóa chương trình làm giàu, và giải thích rằng chương trình này chỉ nhằm mục đích năng lượng dân sự.