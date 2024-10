Lãnh tụ tối cao Iran lệnh quân đội lập nhiều kịch bản đối phó Israel?

Những vị quan chức Iran giấu tên nói trên còn tiết lộ rằng phạm vi của bất kỳ cuộc trả đũa nào của Iran sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công từ Israel, theo The New York Times ngày 24.10. Các bên vẫn đang lo ngại nguy cơ xung đột trầm trọng hơn nếu Israel trả đũa vụ Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel tối 1.10,

Các quân nhân Iran trong một cuộc tập trận vào năm 2020 Ảnh: Reuters

Nếu các cuộc tấn công trả đũa của Israel gây ra thiệt hại trên diện rộng và thương vong cao, Iran sẽ trả đũa, theo 4 vị quan chức Iran. Nhưng nếu Israel giới hạn cuộc tấn công vào một vài căn cứ quân sự và nhà kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, Iran có thể sẽ không làm gì cả.

Nếu Israel tấn công cơ sở dầu mỏ...

Cũng theo 4 vị quan chức Iran, ông Khamenei đã chỉ đạo rằng một cuộc đáp trả chắc chắn sẽ xảy ra nếu Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng hoặc các cơ sở hạt nhân, hoặc nếu Israel ám sát các quan chức cấp cao.

Những quan chức Iran nói trên, trong đó có hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho hay nếu Israel gây ra thiệt hại lớn, các phản ứng đang được xem xét bao gồm khả năng phóng một loạt lên tới 1.000 tên lửa đạn đạo; các cuộc tấn công leo thang của những nhóm vũ trang được Iran ủng hộ trong khu vực; và làm gián đoạn dòng chảy của nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu cũng như vận chuyển qua vịnh Persian và eo biển Hormuz.

Tehran đã tuyên bố họ không muốn chiến tranh, nhưng các đòn trừng phạt quân sự từ Israel sẽ đặt ra thách thức cho các nhà lãnh đạo Iran, vốn có ý định không tỏ ra yếu đuối, đặc biệt là sau khi Israel ám sát một số thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah. Cả hai lực lượng này đều được Iran hậu thuẫn.

"Trong trường hợp bị Israel tấn công, hình thức phản ứng của chúng tôi sẽ tương xứng và được tính toán", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo chí Nga hôm 23.10, bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga).

Một hệ thống tên lửa của Iran được trưng bày cạnh biểu ngữ có hình ảnh lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, trên một con phố ở Tehran (Iran) ngày 2.10 Ảnh: Reuters

Một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sẽ làm gia tăng thêm sự hỗn loạn, có khả năng phá hủy mọi triển vọng ngừng bắn ở Dải Gaza và Li Băng, và có thể dẫn đến việc Mỹ có hành động quân sự để ủng hộ Israel.

Trong những tuần gần đây, Iran đã cố gắng củng cố liên minh với các nước Ả Rập trong khu vực, nhưng cũng cảnh báo họ rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Israel để tấn công sẽ khiến họ trở thành mục tiêu hợp pháp. Tại cuộc họp báo ở Kuwait hôm 22.10, ông Araghchi khẳng định Iran đã nhận được sự đảm bảo từ các nước láng giềng rằng máy bay chiến đấu Israel sẽ không được phép sử dụng không phận hoặc tiếp nhiên liệu tại các căn cứ của họ trong bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran.

Nội bộ Iran bất đồng?

Trong tuần qua, các quan chức Iran đã thể hiện quan điểm trái ngược nhau trong các bình luận công khai về cách đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và ông Araghchi đã tuyên bố sẽ trả đũa, nhưng đưa ra tuyên bố như thế một cách thận trọng. Trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đe dọa tiêu diệt tất cả những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, theo The New York Times.

"Suy nghĩ hiện tại là nếu cuộc tấn công của Israel mang tính biểu tượng và hạn chế, chúng ta nên dừng lại và chấm dứt hàng loạt cuộc tấn công. Iran thực sự không muốn có một cuộc chiến tranh lớn với Israel. Chúng tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào trong việc khu vực này bùng nổ", ông Nasser Imani, nhà phân tích chính trị thân cận với chính phủ Iran, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Tehran.

Ông Imani cho rằng ở giai đoạn hiện nay, Tehran không coi chiến tranh với Israel là mối đe dọa hiện hữu, nhưng tin rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ mang tính hủy diệt và làm chệch hướng các kế hoạch đàm phán với phương Tây. Chính phủ Iran mới hy vọng các kế hoạch đàm phán của họ có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ và cải thiện nền kinh tế đang gặp khó khăn của Iran, theo The New York Times.