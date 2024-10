Lào Cai công bố kết thúc tình huống thiên tai khẩn cấp

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 9.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai từ 14 giờ cùng ngày.

Vụ sạt lở đất ở thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khiến 18 người chết và mất tích ẢNH: ĐÌNH HUY

Các tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố đã kết thúc gồm: mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng trên phạm vi toàn tỉnh Lào Cai.

Trong gần 1 tháng vừa qua, mưa bão số 3 đã gây ra nhiều vụ lũ ống, sạt lở đất kinh hoàng, xảy ra ở các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai và TX.Sa Pa.

Trong đó, vụ lũ ống, sạt lở đất xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên đã làm 56 người thiệt mạng, 16 người bị thương, 7 người mất tích.

Tại H.Bắc Hà, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc đã làm 14 người chết, 4 người mất tích.

Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, dù địa phương không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 (bão Yagi) nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 7.9 đến ngày 10.9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, liên tục trên diện rộng.

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá ngậm no nước là một trong những nguyên nhân xảy ra cùng lúc nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Mưa lũ gây ngập sâu trên diện rộng, sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng. Thiên tai ở Lào Cai đã làm 239 người chết, mất tích, bị thương; hơn 11.200 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi, hư hỏng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, thiên tai do bão số 3 đã gây hư hỏng 480 công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước tưới cho hơn 3.000 ha lúa vụ đông xuân năm 2024 - 2025; 43 hợp tác xã nông nghiệp bị thiệt hại về nhà xưởng, tài sản, cây trồng, vật nuôi...

Ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết thiệt hại do mưa bão số 3 khiến địa phương bị giảm sản lượng hơn 10.000 tấn lương thực.

Ngoài ra, Lào Cai còn hứng chịu nhiều thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản... ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp Lào Cai trong năm nay và những năm tới.