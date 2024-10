Cảnh báo sạt lở đất, ngập lụt do mưa lớn ở Hà Tĩnh

Sáng 2.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thái Toàn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 1.10 đến sáng nay đã khiến một số tuyến đường liên thôn ngập cục bộ. Đặc biệt, 250 hộ dân ở 2 thôn Lạc Thanh và Xuân Tiến trên địa bàn bị chia cắt do cầu tràn bị ngập sâu, không thể qua lại.



Một số cầu tràn trên đường dân sinh ở xã Kỳ Lạc bị ngập sâu do mưa lớn ẢNH: TÂN KỲ

"Hiện chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo tại các cầu tràn bị ngập sâu và cấm các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân", ông Toàn nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 1.10 đến 3 giờ sáng 2.10), một số khu vực trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, phía nam của tỉnh có mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động nhiều nơi trên địa bàn từ 108 - 234 mm.

Chính quyền xã Kỳ Lạc đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện đi lại tại các tuyến đường bị ngập sâu ẢNH: TÂN KỲ

Dự báo, mưa to đến rất to có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư ở các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và TX.Hồng Lĩnh, TX.Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh.

Trong ngày 2.10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông. Mưa lớn có thể gây ngập úng đến các tuyến đường và sạt lở đất ở vùng núi. Người dân và các đơn vị, địa phương cần theo dõi diễn biến thời tiết và có biện pháp phòng tránh.