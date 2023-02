Lào Cai: Tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe tông trọng thương CSGT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 58 ngày 6.2, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm tại km 39+900, QL4E (tổ 8, P.Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) do thiếu tá Quách Văn Trường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, làm tổ trưởng.

Nơi xảy ra vụ việc CACC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy Air Blade, biển số 24P5-2859 do một nam thanh niên điều khiển, chở theo 1 người, đi hướng P.Bình Minh đến P.Kim Tân có biểu hiện vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành và tăng ga cho xe đâm thẳng vào thiếu tá Trường khiến nạn nhân ngã xuống đường và trọng thương. Thiếu tá Trường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông Trường bị đa chấn thương, nứt hộp sọ.

Thiếu tá Trường được cấp cứu tại bệnh viện CACC

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, lấy lời khai của 2 người trên xe máy và xác định đó Kiều Tiến Tâm (29 tuổi, người cầm lái) và Vũ Quang Vinh (30 tuổi, cùng trú tại TP.Lào Cai). Kiểm tra bước đầu cho thấy Tâm có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở.

Công an lấy lời khai Kiều Tiến Tâm CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng này để giám định ma túy trong máu và tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.