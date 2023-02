Tiền Giang: Xe ô tô chở thuốc lá lậu bỏ chạy khi gặp CSGT

Sáng 4.2, tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 2 người vận chuyển 6.500 bao thuốc lá lậu trên QL1.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 3.2, ô tô 4 chỗ BS 51H-806.80 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến gần ngã ba QL1 và QL50, đoạn thuộc xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), Công an TP.Mỹ Tho phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Duy và Lĩnh bị bắt giữ cùng tang vật là thuốc lá lậu LÊ LANG

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Cùng thời điểm, do trên đường có rất nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ nên xe 4 chỗ lao xuống mé đường, không thể tiếp tục di chuyển được.

Hai thanh niên trên xe bung cửa bỏ chạy thì bị lực lượng CSGT khống chế bắt gọn. Qua kiểm tra, trên ghế sau và cốp xe có 9 bao tải chứa 6.500 bao thuốc lá ngoại nhập.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe khai tên Nguyễn Tường Duy (26 tuổi), chở theo Trần Nhựt Lĩnh (23 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ, Long An). Khi cả 2 đang trên đường vận chuyển số hàng từ Long An đi Bến Tre tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện, Công an TP.Mỹ Tho đã tạm giữ Duy, Lĩnh cùng phương tiện vận chuyển và tang vật để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.