Lào Cai xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trên tuyến đường độc đạo

Trao đổi với Thanh Niên sáng 21.7, một lãnh đạo UBND xã Chế Tạo xác nhận, hiện tuyến đường độc đạo dài 35 km từ xã Mù Cang Chải vào xã Chế Tạo vẫn chưa thể thông xe do sạt lở bởi mưa lũ kéo dài.

Một đoạn đường từ xã Mù Cang Chải vào xã Chế tạo bị sạt lở do mưa lũ ẢNH: UBND XÃ CHẾ TẠO

Theo vị lãnh đạo, sau trận mưa lớn từ ngày 16 - 17.7, trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Qua thống kê sơ bộ, tại tuyến đường nói trên có hơn 200 điểm bị sạt lở, nhiều đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Trong đó, đoạn đi qua thôn Háng Gàng (xã Lao Chải) là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài nhiều điểm sạt lở, nước lũ còn cuốn trôi 2 đoạn đường bê tông, đoạn dài nhất hơn 40 m. Mặt đường biến mất, chỉ còn lại vách núi dựng đứng và dòng suối chảy xiết bên dưới.

Để vượt qua khu vực này, người dân, lực lượng sửa chữa cáp quang và các đoàn công tác phải men theo sườn núi hoặc trèo qua các triền dốc rất nguy hiểm.

Hiện địa phương mới huy động được 1 máy xúc để giải tỏa đất đá, mở đường. Tuy nhiên, với khối lượng sạt lở rất lớn, tiến độ khắc phục sẽ chậm nếu không được tăng cường thêm thiết bị và nhân lực.

"Những ngày qua, chính quyền phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường máy móc, thiết bị và lực lượng thi công để nhanh chóng thông tuyến, giúp người dân ổn định cuộc sống", vị lãnh đạo này cho biết thêm.