Lão hóa da và bí quyết giữ thanh xuân được chia sẻ từ chuyên gia da liễu

Lão hóa da là gì?

Lão hóa da là hiện tượng cấu trúc nền của da bị suy yếu, dẫn đến tình trạng các protein dạng sợi (collagen, elastin) bị thất thoát, hao hụt. Quá trình lão hóa sẽ khiến làn da mất đi cơ chế tự bảo vệ trước các tác nhân có hại ở môi trường bên ngoài. Đồng thời kéo theo nhiều vấn đề về da như: xuất hiện các nếp nhăn, nếp gấp, vết chân chim, da khô, sạm màu, chảy xệ, mất tính đàn hồi. Nhất là ở vùng da quanh mắt, trán, cổ, khóe miệng.

Nguyên nhân lão hóa da

Quá trình lão hóa khiến làn da “già” đi và nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này đó là:

● Nguyên nhân bên ngoài

Các tác nhân gây hại bên ngoài môi trường như ánh nắng mặt trời, bức xạ điện tử, hóa chất, bụi bẩn, hóa chất, khói thuốc… sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đặc biệt, có đến 80% nguyên nhân khiến da bị lão hóa là do tia UVA, UVB trong ánh nắng mặt trời.

Khi các tia UV đi vào da sẽ kích thích tế bào sản sinh men Matrix Metalloproteinases (MMPs) tiêu diệt cấu trúc nền của da và ngăn cản sự tái tạo collagen, elastin. Dẫn đến tình trạng da bị chảy xệ, lỏng lẻo, không còn săn chắc như trước. Đồng thời, tia UV còn kích thích quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, khiến da bị nám, tàn nhang, sạm màu, thậm chí là ung thư da.

● Nguyên nhân bên trong

Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, thường xuyên thức khuya, sử dụng chất kích thích, uống ít nước, tinh thần căng thẳng, stress… Cũng là những nguyên nhân thường gặp khiến da lão hóa sớm.

Ngoài ra, lão hóa là quá trình tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Càng có tuổi, các sợi collagen càng mất dần và các sợi đàn hồi (elastin) bị teo mỏng đi, quá trình sản sinh tế bào bị giảm xuống. Khiến cho làn da trở nên mỏng, bị khô, giảm độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn. Đồng thời, các tế bào mỡ ở lớp hạ bì cũng giảm, khiến da bị chùng nhão, nhăn nheo. Chính vì vậy, để giữ gìn làn da tươi trẻ dài lâu, bạn nên chống lão hóa từ sớm.

Bí quyết làm chậm quá trình lão hóa da từ chuyên gia da liễu

Theo các chuyên gia da liễu, kết hợp chống lão hóa từ bên trong lẫn bên ngoài sẽ duy trì làn da khỏe đẹp, rạng ngời dài lâu hơn. Dưới đây là 3 bí quyết được gợi ý từ chuyên gia:

Thoa serum chống lão hóa da

Ngay từ độ tuổi 20, làn da đã bắt đầu lão hóa. Vì vậy, bạn nên sử dụng các tinh chất chống lão hóa càng sớm càng tốt. Nhằm ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, elastin.

Bạn có thể cân nhắc các loại serum chứa Vitamin C, Niacinamide, Retinol… Vì những thành phần này có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa da và cải thiện nhiều vấn đề về da khác. Ngoài ra, serum được bào chế ở dạng tinh chất, lỏng hơn cream và đặc hơn essence nên khả năng thẩm thấu tốt hơn. Từ đó đem lại hiệu quả chống lão hóa mạnh mẽ mà không làm bít tắc lỗ chân lông.





Hiện nay, nằm trong top đầu các loại serum chống lão hóa tốt nhất được chuyên gia gợi ý đó là Image Ageless Total Intense Brightening. Sản phẩm này được chiết xuất chủ yếu từ các loại trái cây và dược liệu giàu dưỡng chất có lợi cho da. Điển hình như chiết xuất quả đào giàu vitamin A, E, C, K; chiết xuất táo xanh chứa nhiều nguyên tố vi lượng; chiết xuất dứa và cam chứa hàm lượng vitamin C dồi dào…

Image Ageless Total Intense Brightening không chỉ nổi bật với khả năng trẻ hóa, chống lão hóa da, mà còn làm mờ nám và dưỡng sáng da “cực đỉnh”. Chỉ sau khoảng 4 tuần, làn da của bạn như được “thay mới”. Trở nên sáng mịn, giảm các vết nám, tàn nhang, đốm nâu. Đồng thời, làn da có độ săn chắc tự nhiên, tràn đầy sức sống. Các nếp nhăn trên gương mặt sẽ cải thiện rõ ràng sau 8 - 12 tuần sử dụng.

Bổ sung viên uống trẻ hóa da

Chỉ sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa bên ngoài da thôi là chưa đủ. Để cơ thể trẻ hóa toàn diện, việc bổ sung các loại viên uống chống lão hóa từ bên trong cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, loại bỏ các tạp chất có hại và không ảnh hưởng sức khỏe.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thực phẩm chức năng giúp làm đẹp da từ bên trong. Nổi bật trong đó phải kể đến viên uống trẻ hóa da Time Capsule đến từ nhà Hush & Hush đình đám của Hoa Kỳ. Sản phẩm này được nghiên cứu trong phòng hóa nghiệm bởi những chuyên gia da liễu hàng đầu châu Âu. Sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm mới chính thức ra mắt thị trường và được đông đảo khách hàng đón nhận, đánh giá tích cực.

Viên uống Hush & Hush Time Capsule được bào chế từ thành phần tự nhiên. Nổi bật đó là bột rễ nhân sâm, collagen từ vảy cá, rễ cây dương xỉ, rau sam… Những thành phần này giàu vitamin, amino axit, axit béo và khoáng chất. Giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây lão hóa da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, mang lại diện mạo tươi trẻ cho làn da. Đặc biệt đó là đẩy lùi nám da, tàn nhang, đồi mồi, dưỡng sáng da từ bên trong.

Thoa kem chống nắng bảo vệ da mỗi ngày

Tia UV là kẻ “đầu sỏ” gây lão hóa và khiến da bị nám, sạm màu. Do đó, hằng ngày bạn cần chống nắng kỹ càng bằng kem chống nắng, kết hợp với các biện pháp bảo hộ bên ngoài như mũ, kính mát, áo khoác…

Bạn nên chọn kem chống nắng phù hợp với làn da và có chỉ số SPF từ 30 trở lên để đạt hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Hiện nay, kem chống nắng Image MD Restoring Moisturizer SPF 50 được nhiều chuyên gia gợi ý. Loại kem chống nắng vật lý này dùng được trên mọi loại da, nhất là da bị tăng sắc tố, lão hóa, da xỉn màu, đang bị hư tổn.

Trong sản phẩm có chứa 9% Oxit kẽm, 7.5% Octinoxate , 5% Octisalate, BV-OSC (Vitamin C), Photosomes, Roxisomes… Chúng có khả năng chống được tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại. Đồng thời dưỡng ẩm, giảm tác động gây hại từ gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và phục hồi, sửa chữa nhanh chóng các tổn thương DNA do ánh nắng gây ra. Như vậy, với 3 bước đơn giản trên, làn da của bạn sẽ được chống lão hóa toàn diện từ trong ra ngoài.

Lão hóa da là quy trình tất yếu của tự nhiên nhưng các bạn vẫn có thể làm chậm được không đúng không nào. Vậy hãy chăm sóc làn da ngay hôm nay để giữ mãi nét tươi trẻ với làn da tươi sáng từ trong ra ngoài.