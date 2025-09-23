Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết

Đức Nhật
Đức Nhật
23/09/2025 11:27 GMT+7

Dùng điện bẫy chuột trên ruộng lúa, người đàn ông 79 tuổi ở Gia Lai bị khởi tố sau khi 2 người tử vong vì vướng vào dây điện.

Ngày 23.9, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Quang Hoe (79 tuổi, trú thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai; thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) về hành vi dùng điện bẫy chuột gây chết người.

Theo điều tra ban đầu, năm 2023, trong quá trình canh tác trên diện tích ruộng lúa hơn 736 m² của gia đình, ông Hoe phát hiện lúa thường xuyên bị chuột cắn phá. Để diệt chuột, ông đã dùng dây kẽm không bọc cách điện đặt xuống ruộng rồi nối trực tiếp vào công tơ điện của gia đình, duy trì việc này cho đến nay.

Lão nông U80 bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết - Ảnh 1.

Lão nông U80 dùng điện bẫy chuột khiến 2 người tử vong

ẢNH: TRANG ANH

Chiều tối 16.9, sau khi nối điện vào dây kẽm dưới ruộng, ông Hoe rời về nhà mà không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, 3 anh Lê Văn Hùng (33 tuổi), Đỗ Phi Toàn (33 tuổi) và Đỗ Ngọc Phước (28 tuổi, cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) mang theo súng tự chế và đèn pin ra khu vực gần ruộng ông Hoe để bắt chim.

Trong lúc đi xuống ruộng, anh Hùng và anh Toàn vừa cách mép bờ khoảng 2 m thì bất ngờ ngã xuống, nằm bất động. Anh Phước đứng trên bờ gọi lớn nhưng không có ai trả lời.

Nghi bạn bị điện giật, anh dùng một khúc cây dài đưa xuống nhưng không chạm tới rồi hoảng hốt chạy đi cầu cứu. Người dân sau đó nhanh chóng ngắt công tơ điện nhà ông Hoe, tuy nhiên anh Hùng và Toàn đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng, gồm: hơn 67 m dây kẽm nối điện, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng các tang vật liên quan.

Kết quả giám định xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân là do điện giật. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

