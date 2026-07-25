Lão nông lần đầu livestream chốt hàng trăm đơn, bán 3 tấn na tại vườn

Chỉ trong một buổi chiều phát sóng trực tiếp ngay tại vườn, những lão nông vốn quen với chuyện đồng áng đã xuất sắc chốt thành công hơn 300 đơn hàng. Khoảng 3 tấn na đặc sản cùng nhiều mặt hàng nông sản OCOP đã được tiêu thụ, mở ra hướng đi đầy triển vọng trên môi trường số.

Đó là những kết quả ấn tượng ghi nhận được từ chuỗi chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn qua thương mại điện tử, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25.7.

Sôi động phiên chợ mạng giữa vườn na

Nông dân và các TikToker rạng rỡ giới thiệu na Chi Lăng trên sóng livestream ẢNH: LINH ANH

Tại vườn na của gia đình ông Lương Văn Thắng (thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng), Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã tổ chức phiên mega livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop.

Không khí tại vườn nhộn nhịp lạ thường khi hệ thống máy quay, đèn chiếu sáng và máy tính được dựng lên ngay giữa những tán cây trĩu quả.

Lần đầu tiên, ông Lương Văn Thắng và ông Hoàng Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, cùng đại diện các hợp tác xã đã trực tiếp đứng trước ống kính, phối hợp với các TikToker nổi tiếng để giới thiệu sản phẩm.

Nhờ sự "cầm tay chỉ việc" từ bộ phận kỹ thuật, những người nông dân đã biết cách tương tác, giới thiệu quy trình chăm sóc và chốt đơn ngay trên sóng trực tiếp.

Không giấu được niềm vui sau phiên livestream lịch sử của gia đình, ông Lương Văn Thắng xúc động chia sẻ: "Thú thực, lúc đầu đứng trước máy quay tôi run lắm, tay chân lóng ngóng chẳng biết nói gì. Trồng na mấy chục năm nay, tôi chỉ quen bán cho thương lái tới tận vườn thu mua, đâu dám nghĩ có ngày mình lại cầm quả na giới thiệu cho hàng vạn người xem trên mạng. Nhờ các bạn trẻ và cán bộ tận tình hướng dẫn, tôi mới mạnh dạn tương tác".

Bộ phận kỹ thuật tập trung hỗ trợ các nhà vườn xử lý hàng trăm đơn hàng trực tuyến ẢNH: LINH ANH

"Thấy đơn hàng nổ liên tục, bán vèo cái hết 3 tấn na, cả nhà tôi ai cũng mừng rỡ. Đúng là nhờ công nghệ số, nông sản quê mình mới vươn xa và bán được giá tốt đến thế", ông Thắng nói.

Theo ban tổ chức, phiên mega livestream thu hút 130.000 lượt người tiếp cận, trên 23.000 lượt xem. Kết quả, hơn 300 đơn hàng được chốt, tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản. Các sản phẩm OCOP địa phương như khâu nhục, thạch đen cũng được dịp quảng bá rộng rãi.

Gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu số

Tiếp đà thành công, ngày 25.7, Sở Công thương Lạng Sơn phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức chương trình xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực với chủ đề "Na và nông sản Lạng Sơn - Lan tỏa giá trị, thương hiệu vươn xa".

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết địa phương luôn xác định phát triển thương mại điện tử là giải pháp then chốt để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện toàn tỉnh có 176 sản phẩm OCOP. Nhiều đặc sản chủ lực như na Chi Lăng, hồi, thạch đen, quýt Bắc Sơn... đã phủ sóng trên các sàn như TikTok Shop, Shopee, Lazada.

Nông dân giới thiệu về quy trình chăm sóc na đặc sản Chi Lăng ẢNH: LINH ANH

Tuy nhiên, "chợ mạng" cũng có những quy tắc khắt khe riêng. Ông Hoàng Ninh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, nhấn mạnh: "Trong môi trường số, mỗi phản hồi của khách hàng đều tác động trực tiếp đến uy tín của sản phẩm. Vì vậy, chất lượng, sự minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ sản xuất luôn phải đặt lên hàng đầu".

Đồng hành cùng nông dân vươn xa

Để giải quyết bài toán kho bãi và vận chuyển, thượng tá Lê Văn Sao, Giám đốc Viettel Post Lạng Sơn, cam kết đơn vị sẽ luôn đồng hành cùng bà con. Không chỉ cung cấp dịch vụ logistics, doanh nghiệp còn tích cực hướng dẫn mở gian hàng, đào tạo kỹ năng bán, cũng như hỗ trợ khâu đóng gói, bảo quản nông sản.

Những quả na được trồng trên núi đá năm nay được mùa, được giá ẢNH: LINH ANH

Nhờ những nỗ lực đó, rào cản địa lý đã được xóa nhòa. Chị Trần Thủy Hương, một người tiêu dùng tại Hà Nội, hào hứng chia sẻ: "Trước đây, muốn mua na chuẩn Lạng Sơn, tôi phải nhờ người quen mua rồi gửi xe khách rất bất tiện. Giờ đây, thông qua livestream, tôi có thể chốt đơn trực tiếp từ vườn, vừa tiện lợi lại vừa yên tâm về nguồn gốc".

Theo thống kê, xã Chi Lăng hiện có gần 1.400 ha trồng na, thu hoạch khoảng 13.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế trên 320 tỉ đồng. Trong đó, diện tích đạt chuẩn VietGAP là 494 ha, GlobalGAP là 35 ha.