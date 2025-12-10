Nông dân kể chuyện lên núi 'hứng sóng' livestream bán nông sản

Nêu những khó khăn trong bán nông sản online, chị Vương Thị Thương, nông dân tỉnh Lạng Sơn, cho biết bán nông sản online là xu thế phổ biến, rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã vùng cao.

Chị Vương Thị Thương, nông dân tỉnh Lạng Sơn ẢNH: DÂN VIỆT

Tuy nhiên, việc bán hàng online hiện còn gặp khó khăn do thiếu người viết kịch bản, làm content (nội dung) và rất cần có những "chiến thần livestream" để hỗ trợ làm các video quảng bá sản phẩm.

Trong khi đó, đường truyền internet tại các vùng sâu, vùng xa rất chập chờn, gián đoạn. "Thậm chí, có lúc tôi phải lên đỉnh núi để hứng sóng. Việc bán hàng online là để giảm chi phí, nhưng thực tế tham gia hợp tác xã phải chịu rất nhiều loại thuế, phí dẫn đến hàng hóa nông sản bị đội giá, khó cạnh tranh", nữ nông dân chia sẻ.

Chia sẻ với chị Thương và nhiều nông dân khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính kể lại, khi ông còn làm ở Quảng Ninh đã triển khai chương trình OCOP, trong đó quan trọng nhất là yếu tố khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy cho biết, khoa học công nghệ đóng góp khoảng 30% cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên nếu so sánh giá trị sản xuất nông nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển như Hàn Quốc vẫn còn khoảng cách khá xa.

Giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam khoảng dưới 1.000 USD/người, trong khi đó của Hàn Quốc là khoảng 24.000 USD. Cách biệt này, theo Thứ trưởng Bộ KH-CN, không chỉ là về năng suất mà xoay quanh tất cả vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ vừa gợi ý như kỹ thuật, về thương hiệu, về thị trường.

Củng cố mối liên kết "ba nhà"

Bà Nguyễn Thị Trâm, nông dân xuất sắc tỉnh Bắc Ninh, thì chia sẻ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao cần vốn rất lớn, nhưng thực tế nông dân rất khó vay đủ vốn do đất sản xuất chủ yếu đi thuê, không đủ tài sản thế chấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với nông dân tiêu biểu cả nước ẢNH: NHẬT BẮC

Cho rằng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân cấp cho các dự án ở mức 100 triệu đồng là quá thấp, bà Trâm kiến nghị Chính phủ hình thành một quỹ tín dụng (có thể qua Hội Nông dân) hỗ trợ cho nông nghiệp công nghệ cao.

Từ điểm cầu tỉnh An Giang, bà Châu Thị Nương, nông dân xuất sắc tỉnh An Giang, bày tỏ mong muốn Nhà nước đứng ra hỗ trợ kết nối nông dân, các hợp tác xã với doanh nghiệp phân phối - bán lẻ và các đối tác xuất khẩu. Bởi nông dân ít mối quan hệ, thiếu kiến thức về thị trường và bán lẻ; các doanh nghiệp lại không nắm rõ thông tin về nông dân, không biết ai làm thật, ai uy tín để hợp tác lâu dài.

Lắng nghe ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao ngay nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành rà soát khẩn trương các cơ chế, chính sách nhằm củng cố mối liên kết "ba nhà", hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ và đặc biệt là giải quyết vấn đề vốn cho Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.

Đối với kiến nghị hỗ trợ các mô hình nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn, Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương lớn của Chính phủ và rất khuyến khích phát triển.

"Muốn phát triển cái gì nhanh, bền vững thì phải có cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ", Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị Bộ NN-MT tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển các sản phẩm hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho các mô hình sáng tạo của nông dân.