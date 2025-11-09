Nông dân miền Tây làm giàu nhờ trồng ổi ruột hồng

Bước ngoặt từ quyết định chuyển đổi cây trồng

Ông Bé kể, trước đây, gia đình ông là nông dân nghèo. Ngoài 2 công ruộng cha mẹ cho, ông phải làm thuê nhiều nghề, từ chạy máy suốt, dặm lúa đến thợ hồ để lo cho vợ con và dành dụm tiền mua thêm đất để canh tác.

Giống ổi ruột hồng ông Bé chọn trồng được ưa chuộng nhờ trái to, vỏ vàng nhạt, ruột hồng, thơm và mọng nước rất phù hợp để chế biến nước ép, xuất khẩu ẢNH: DUY TÂN

Sau thời gian dài trồng lúa năng suất thấp, năm 2017, ông quyết định chuyển 3.000 m2 đất ruộng sang trồng ổi ruột hồng. "Lúc đầu, bà con xung quanh nói ôi dại, trồng thứ ổi chỉ 5.000 đồng/kg sao khá nổi. Gia đình cũng không ủng hộ, nhưng tôi tin nếu mình làm đúng kỹ thuật, gắn với doanh nghiệp bao tiêu, cây ổi này sẽ mang lại giá trị", ông Bé nhớ lại.





Ông Bé và các thành viên HTX nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân thu hoạch ổi bán cho công ty ẢNH: DUY TÂN

Giống ổi ruột hồng ông Bé chọn trồng được thị trường ưa chuộng nhờ trái to, vỏ vàng nhạt, ruột hồng, thơm và mọng nước, rất phù hợp chế biến nước ép, xuất khẩu. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, khoảng năm 2019, vườn ổi đầu tiên cho trái sai, thương lái và công ty đến tận vườn mua. Thấy hiệu quả, ông Bé mở rộng diện tích thêm 6.000m2 đất, trồng thêm 500 gốc ổi và 300 gốc chanh không hạt.

Theo ông Bé, ưu điểm của giống ổi này là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Cây trồng khoảng 8 tháng cho trái bói, khi vào thời kỳ ổn định thì năng suất trung bình 50 - 70 tấn/ha. Khác với ổi ăn tươi, loại này chuyên dùng ép nước nên phải để trái chín vàng, mềm tay mới thu hoạch.

Lan tỏa mô hình nông dân cùng nhau làm giàu

Đến nay, gia đình ông Bé sở hữu hơn 1 ha trồng 900 gốc ổi ruột hồng và 300 gốc chanh không hạt. Mỗi năm, vườn cho năng suất hơn 80 tấn ổi, được công ty bao tiêu với giá 4.500 - 6.000 đồng/kg, cùng hơn 4 tấn chanh bán cho thương lái với giá khoảng 12.000 đồng/kg.

Nhờ vậy, tổng lợi nhuận của gia đình ông khoảng 400 triệu đồng/năm. Cuộc sống ngày càng khấm khá, ông có điều kiện đầu tư thêm máy móc, hệ thống tưới tiết kiệm và phân bón sinh học.

Không giữ riêng bí quyết, ông Bé tích cực hướng dẫn bà con ở xã Thới Lai trồng ổi ruột hồng theo quy trình sạch, liên kết tiêu thụ. Ông thường xuyên dẫn nông dân đến công ty để học kỹ thuật, chọn giống, ký hợp đồng bao tiêu.

Khác với ổi ăn tươi, loại này phải để trái chín vàng, mềm tay mới thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Năm 2019, ông thành lập Tổ hợp tác trồng ổi ruột hồng xã Thới Tân, sau đó phát triển thành HTX nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân vào đầu năm 2023, do c ông làm giám đốc. HTX hiện có 40 thành viên, canh tác khoảng 40 ha ổi ruột hồng, sản lượng 1.500 - 1.700 tấn/năm, cung cấp cho nhiều công ty tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh...

Nhờ liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, các xã viên được hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật VietGAP, bao tiêu sản phẩm ổn định. Ô ruột hồng của HTX đã được công nhận OCOP 3 sao của TP.Cần Thơ. Năng động, sáng tạo, ông Bé nhiều lần được địa phương tuyên dương là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, tấm gương vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ổi được vận chuyển bằng vỏ lãi để đưa ra xe chở đi tiêu thụ ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, mỗi xã viên của HTX thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm, cuộc sống ngày càng ổn định. HTX đang mở rộng thêm diện tích trồng ổi, hướng đến mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu.

Không chỉ riêng ông Bé, mô hình trồng ổi ruột hồng ở xã Thới Lai còn giúp nhiều nông dân thay đổi cuộc sống. Điển hình là ông Nguyễn Ngọc Hùng (50 tuổi). Trước đây, ông Hùng trồng lúa trên diện tích hơn 1 ha, thu nhập bấp bênh, đời sống khó khăn. Sau khi được ông Bé vận động và hướng dẫn kỹ thuật, ông quyết định cải tạo toàn bộ diện tích ruộng để trồng ổi ruột hồng.

Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, chỉ sau một năm, vườn ổi của ông Hùng đã cho năng suất cao, được doanh nghiệp bao tiêu ổn định. "Trước đây tôi là nông dân trồng lúa, nhưng lời chẳng bao nhiêu, năm nào mất mùa là lỗ vốn luôn. Từ ngày chuyển sang trồng ổi ruột hồng, mỗi năm, tôi thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng, đời sống gia đình khấm khá hơn hẳn", ông Hùng phấn khởi cho biết: