Kinh tế Doanh nghiệp

Đặc sản vùng miền hội tụ tại Cần Thơ

Thanh Duy
Thanh Duy
31/10/2025 09:00 GMT+7

Các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền hội tụ về TP.Cần Thơ phong phú và đa dạng khi ngoài nguồn gốc từ ĐBSCL còn có cả miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên.

Tối 30.10, Sở Công thương TP.Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP.Cần Thơ và đặc sản vùng miền. 

Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 400 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, ngoài vùng ĐBSCL còn có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP tiêu biểu đến từ miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên.

Hơn 400 gian hàng OCOP, đặc sản các vùng miền hội tụ tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Người dân đến tham quan, mua sắm tại hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền diễn ra tại TP.Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Để tạo điểm nhấn, Ban tổ chức đã thiết kế hội chợ với không gian hiện đại, kết hợp hài hòa giữa thương mại - văn hóa - du lịch. Hội chợ có bố trí khu vực giới thiệu sản phẩm mới, khu trưng bày sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm đạt chứng nhận quốc gia và sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, nhằm giúp người dân và du khách vừa mua sắm, vừa trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa vùng miền.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, cho biết hội chợ năm nay không chỉ dừng lại ở mục tiêu quảng bá sản phẩm, mà còn hướng đến kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hơn 400 gian hàng OCOP, đặc sản các vùng miền hội tụ tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Hội chợ khai mạc vào tối 30.10 và sẽ diễn ra tới ngày 5.11

ẢNH: THANH DUY

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự kiện sẽ minh chứng cho tinh thần "kết nối - hợp tác - phát triển", là nơi gặp gỡ của những giá trị văn hóa, tinh hoa sản phẩm và khát vọng vươn lên của các địa phương trong cả nước. Ban tổ chức cũng kỳ vọng rằng, qua sự kiện này, các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tìm được những cơ hội hợp tác mới, phân phối sản phẩm vào hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Qua đó mở ra nhiều hướng đi mới để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP.Cần Thơ và đặc sản vùng miền diễn ra từ ngày 30.10 đến ngày 5.11, tại đường số 5, khu đô thị 5A, đường Mạc Đĩnh Chi, P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
