Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lao xuống sông Lam cứu sống 2 mẹ con nhảy cầu

Khánh Hoan
13/04/2026 10:35 GMT+7

Phát hiện người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử, một người đàn ông ở Nghệ An đã lao mình xuống sông Lam cứu sống 2 mẹ con.

Sáng 13.4, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), xác nhận sự việc trên và cho biết người đàn ông cứu sống 2 mẹ con là anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, ngụ xóm Hà Long, xã Vạn An).

Hai mẹ con nhảy cầu được cứu sống, đưa lên thuyền

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 12.4 tại khu vực cầu Nam Đàn. Thời điểm đó, người dân phát hiện một phụ nữ trẻ bồng theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam.

Những người ở gần đó không kịp phản ứng vì người phụ nữ này hành động quá nhanh. Nghe tiếng tri hô, kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh đang đi dạo gần đó lập tức lao xuống sông, phối hợp cùng một số người dân tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ và giữ được tính mạng.

Sau khi được đưa lên bờ, người phụ nữ ôm chặt con và bật khóc.

Anh Khánh (người ngồi sau) sau khi cứu được 2 mẹ con, được chở đến bệnh viện để khâu vết thương

ẢNH: CTV

Trong quá trình nhảy xuống sông cứu người, anh Khánh bị vật sắc cắt vào chân, phải nhập viện để khâu và tiêm phòng uốn ván.

Ông Vương Hồng Thái cũng cho hay, chính quyền xã sẽ khen thưởng và tuyên dương hành động dũng cảm cứu người của anh Khánh.

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân. Dù được người dân địa phương ứng cứu, nhưng một bé khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

cứu sống nhảy cầu UBND xã Vạn An Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận