Lao xuống sông Lam cứu sống 2 mẹ con nhảy cầu

Sáng 13.4, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), xác nhận sự việc trên và cho biết người đàn ông cứu sống 2 mẹ con là anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, ngụ xóm Hà Long, xã Vạn An).

Hai mẹ con nhảy cầu được cứu sống, đưa lên thuyền ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 12.4 tại khu vực cầu Nam Đàn. Thời điểm đó, người dân phát hiện một phụ nữ trẻ bồng theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam.

Những người ở gần đó không kịp phản ứng vì người phụ nữ này hành động quá nhanh. Nghe tiếng tri hô, kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh đang đi dạo gần đó lập tức lao xuống sông, phối hợp cùng một số người dân tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ và giữ được tính mạng.

Sau khi được đưa lên bờ, người phụ nữ ôm chặt con và bật khóc.

Anh Khánh (người ngồi sau) sau khi cứu được 2 mẹ con, được chở đến bệnh viện để khâu vết thương ẢNH: CTV

Trong quá trình nhảy xuống sông cứu người, anh Khánh bị vật sắc cắt vào chân, phải nhập viện để khâu và tiêm phòng uốn ván.

Ông Vương Hồng Thái cũng cho hay, chính quyền xã sẽ khen thưởng và tuyên dương hành động dũng cảm cứu người của anh Khánh.