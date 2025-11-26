Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Ngày 26.11, tại khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) xảy ra vụ việc đau lòng, khi một người đàn ông ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu.

Người dân phát hiện, ứng cứu ngay, đưa cả 3 người lên bờ, tuy nhiên một bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Bé trai được cứu sống đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm y tế Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết hơn 9 giờ cùng ngày, người dân địa phương đưa hai cháu bé (một trai và một gái) đến trung tâm cấp cứu.

Khi tiếp nhận, bé gái đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê kíp y bác sĩ nỗ lực hồi sức, nhưng cháu không qua khỏi. Bé trai khoảng 6 tuổi vẫn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Theo người dân địa phương, trong lúc đi kiểm tra chiếc ghe neo ở bờ sông Trà Khúc, họ phát hiện một người đàn ông từ trên cầu Trường Xuân ôm hai cháu bé nhảy xuống nước. Người dân lập tức chèo ghe ra cứu được hai cháu nhỏ trước, sau đó đưa người đàn ông lên bờ.

Hai cháu bé được đưa tới Trung tâm y tế Sơn Tịnh, còn người đàn ông sau khi được cứu vẫn ở khu vực bờ sông.

Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu Trường Xuân ẢNH: CTV

Một người dân sống gần cầu Trường Xuân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông chạy xe máy chở theo hai cháu bé. Khi đến cầu, người này bỏ xe lại rồi lao xuống sông cùng hai cháu.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu nói trên.

