Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Hải Phong
Hải Phong
26/11/2025 13:03 GMT+7

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân. Dù được người dân địa phương ứng cứu, nhưng một bé khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Ngày 26.11, tại khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) xảy ra vụ việc đau lòng, khi một người đàn ông ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu.

Người dân phát hiện, ứng cứu ngay, đưa cả 3 người lên bờ, tuy nhiên một bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong- Ảnh 1.

Bé trai được cứu sống đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm y tế Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết hơn 9 giờ cùng ngày, người dân địa phương đưa hai cháu bé (một trai và một gái) đến trung tâm cấp cứu.

Khi tiếp nhận, bé gái đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê kíp y bác sĩ nỗ lực hồi sức, nhưng cháu không qua khỏi. Bé trai khoảng 6 tuổi vẫn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Theo người dân địa phương, trong lúc đi kiểm tra chiếc ghe neo ở bờ sông Trà Khúc, họ phát hiện một người đàn ông từ trên cầu Trường Xuân ôm hai cháu bé nhảy xuống nước. Người dân lập tức chèo ghe ra cứu được hai cháu nhỏ trước, sau đó đưa người đàn ông lên bờ.

Hai cháu bé được đưa tới Trung tâm y tế Sơn Tịnh, còn người đàn ông sau khi được cứu vẫn ở khu vực bờ sông.

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong- Ảnh 3.

Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu Trường Xuân

ẢNH: CTV

Một người dân sống gần cầu Trường Xuân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông chạy xe máy chở theo hai cháu bé. Khi đến cầu, người này bỏ xe lại rồi lao xuống sông cùng hai cháu.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu nói trên.

Tin liên quan

Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm thấy người cha và 2 con nhỏ bị mất tích dưới sông Lam.

Khám phá thêm chủ đề

nhảy cầu Bé gái cấp cứu Quảng Ngãi tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận