15 giám đốc sở thuộc UBND TP.HCM

Chiều 1.7, HĐND TP.HCM khóa 10 (2021 - 2026) họp kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp đầu tiên diễn ra sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM.

Theo đó, có 15 cơ quan được thành lập gồm:

Văn phòng UBND TP.HCM Sở Nội vụ TP.HCM Sở Tư pháp TP.HCM Sở Tài chính TP.HCM Thanh tra TP.HCM Sở Xây dựng TP.HCM Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Sở Y tế TP.HCM Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Sở Công thương TP.HCM Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Sở Du lịch TP.HCM Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định Ủy viên UBND TP.HCM cho lãnh đạo các sở ngành ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chỉ định Ủy viên UBND TP.HCM gồm:

Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Hoàng Ngân Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận.

Liên quan việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, tại kỳ họp, đại biểu Trần Thành Trọng cho biết rất tin tưởng vào việc thành lập cơ quan này.

Theo đại biểu Trọng, tại Bình Dương trước khi sáp nhập, vấn đề an toàn thực phẩm cho công nhân, người lao động rất quan trọng. Do đó, đại biểu này rất mong lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM quan tâm nhiều hơn, làm sao cho bữa ăn của người lao động tốt hơn.