Lập 7 công ty, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng sang Trung Quốc

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Thế Mạnh (44 tuổi) tổng hợp 24 năm tù về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga (49 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) lãnh án 16 năm tù về các tội buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt tiền, án treo, hoặc cao nhất đến 12 năm tù.

Bị cáo Trần Thế Mạnh (hàng đầu) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ qua biên giới

Theo hồ sơ vụ án, Mạnh thành lập mạng lưới 7 công ty, đăng ký kinh doanh đa dạng các ngành nghề từ thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại.

Từ tháng 5.2021 - 5.2023, Mạnh chỉ đạo kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để lập khống các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế.

Bị cáo mở 26 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước, lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp giữa nhân viên ngân hàng và kế toán của mình.

Hằng ngày, nhân viên ngân hàng báo tỷ giá USD để Mạnh lựa chọn đơn vị có tỷ giá thấp nhất, rồi chèn thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc vào hợp đồng giả, gửi hồ sơ chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Mạnh chỉ đạo thực hiện trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc, với tổng số gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng.

Mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04 - 0,08%, qua đó hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng.

"Tiếp sức" cho Mạnh còn có hàng loạt các đầu mối gom tiền. Những người này đứng ra thu tiền của khách hàng tại Việt Nam, chuyển cho Mạnh, rồi Mạnh chuyển cho "đối tác" bên Trung Quốc.

Chẳng hạn bị cáo Vũ Thị Thu (56 tuổi, trú tại Hưng Yên) gom hơn 990 tỉ đồng chuyển cho Mạnh, hưởng lợi 267 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú tại Hà Nội) gom hơn 804 tỉ đồng; bị cáo Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng gom hơn 55 tỉ đồng...

Làm giả hồ sơ, buôn lậu hơn 904 tỉ đồng

Mạnh còn bị cáo buộc cùng chị gái Trần Thị Nga thuê làm giả loạt con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Hai chị em dùng những con dấu giả này để ngụy tạo 376 tài liệu giả, kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa, thông quan cho 250 lô hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các bị cáo còn đứng ra giúp người khác nhập lậu hàng hóa với thủ đoạn tương tự. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu lên tới hơn 904 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Nga khai phải đưa tiền mặt cho một số cá nhân tại các bộ phận làm thủ tục tiếp nhận, kiểm hóa, tách tờ khai hải quan ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma (Lạng Sơn).

Song, kết quả làm việc với nhóm cán bộ này xác định họ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không nhận tiền, lợi ích vật chất gì từ các bị cáo; nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Cạnh đó, vì không có quy định cơ quan hải quan phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan, lại không có sự liên thông giữa cơ quan hải quan và cơ quan quản lý hành chính, nên cơ quan hải quan không phát hiện các tài liệu giả. Các cán bộ đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, chưa phát hiện vi phạm.