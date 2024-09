Lập biên bản nam sinh viên chuyển 10.000 đồng lấy tên ‘tập thể anh em rạp xiếc T.Ư’

Liên quan đến vụ Liên đoàn Xiếc Việt Nam bị mạo danh ủng hộ 10.000 đồng cho đồng bào vùng lũ, Công an TP.Hà Nội đã xác định và mời người chuyển khoản số tiền này lên làm việc.

Theo Công an TP.Hà Nội, trước đó, ngày 12.9, mạng xã hội lan truyền danh sách sao kê số tiền ủng hộ của tổ chức, cá nhân đối với đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố. Trong danh sách có tài khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung kèm theo là: "tap the ae rap xiec trung uong ung ho".

Trụ sở Liên đoàn Xiếc Việt Nam ẢNH: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẳng định đơn vị này đã có kế hoạch phát động mỗi cán bộ, diễn viên, người lao động ủng hộ 1 ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và dự kiến tổ chức buổi biểu diễn kêu gọi nghệ sĩ, khán giả chung tay ủng hộ bà con vùng lũ.

Lập biên bản sinh viên chuyển 10.000 đồng lấy tên ‘tập thể anh em rạp xiếc T.Ư’

Do vậy thông tin Liên đoàn Xiếc Việt Nam ủng hộ 10.000 đồng là không đúng sự thật, đơn vị này đã liên hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân hàng tiếp nhận chuyển khoản để kiểm tra và đính chính thông tin trên phương tiện truyền thông. Thông tin kể trên đã gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, gây tác động tiêu cực đến dư luận.

Ngày 13.9, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hà Nội đã xác định và mời anh N.M.Đ (21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) lên làm việc.

Anh Đ. tường trình, từ năm 2022, anh với một nhóm bạn học lập nhóm trò chuyện trên ứng dụng Facebook Messenger và đặt tên là "Rạp xiếc trung ương" nhằm mục đích học tập và không liên quan gì đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Khi có thông báo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, anh Đ. đã tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung kèm theo "tap the ae rap xiec trung uong ung ho" nhưng không thông báo, trao đổi với các thành viên nhóm. Khi biết tin dư luận xã hội phản ứng tiêu cực về việc này, anh Đ. đã gọi điện thoại đến Liên đoàn xiếc Việt Nam để xin lỗi.

PA03 Công an TP.Hà Nội đã lập biên bản nhắc nhở sinh viên N.M.Đ, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới.