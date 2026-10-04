Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết bất thường ven biển Quảng Trị

Sáng 4.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước biển để xác định nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển các xã Đông Trạch và Bắc Trạch.

Trong ngày 3.10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chuyên môn kiểm tra khu vực ven biển 2 xã, nơi ghi nhận cá chết bất thường trước đó. Đoàn công tác lấy mẫu nước biển và mẫu phục vụ kiểm tra dịch bệnh trên thủy sản để phân tích, xác định nguyên nhân.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế tại bãi biển xã Đông Trạch ẢNH: THANH LỘC

Tại khu vực bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý (xã Đông Trạch), đoàn công tác kiểm tra thực tế dọc biển và lấy mẫu nước biển.

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