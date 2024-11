Lắp dựng sân khấu Festival Hoa Đà Lạt khi chưa có thiết kế được duyệt

Ngày 27.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cùng UBND TP.Đà Lạt xem xét năng lực của Công ty CP Thương mại Gia Phạm (Công ty Gia Phạm) - đơn vị đang thi công sân khấu chính tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, tại quảng trường Lâm Viên.

Sân khấu chính tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 thi công xong khi chưa có thiết kế được phê duyệt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 11.11.2024, Sở đã ban hành các văn bản và trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp này trong việc tổ chức sự kiện phải đảm bảo an toàn lao động suốt quá trình thi công, lắp dựng trước và trong quá trình vận hành sân khấu để tổ chức các hoạt động Festival Hoa Đà Lạt. Trong đó có việc đôn đốc doanh nghiệp triển khai lập hồ sơ thiết kế sân khấu phục vụ Festival Hoa Đà Lạt.

Ngày 21.11, Sở tổ chức kiểm tra thực tế công tác lắp dựng giàn giáo sân khấu tại quảng trường Lâm Viên. Tại đây, Công ty Gia Phạm đã thi công xong hệ giàn giáo sân khấu khi chưa có hồ sơ thiết kế được lập, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, quá trình kiểm tra ghi nhận chưa được nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát đảm bảo năng lực hoạt động xây dựng thực hiện.

Công ty Gia Phạm đã thi công xong hệ giàn giáo sân khấu dù chưa có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng, Công ty Gia Phạm tổ chức thi công lắp dựng hệ giàn giáo, sân khấu Festival Hoa không đảm bảo quy định theo Điều 111, Điều 120 và Điều 131 luật Xây dựng. Mặt khác, chưa có hồ sơ chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn cho công tác tổ chức khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Đến ngày 25.11, Công ty Gia Phạm mới cung cấp hồ sơ gồm bản vẽ và thuyết minh hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công lắp dựng sân khấu sự kiện Festival Hoa và bản báo cáo thẩm tra bản vẽ thiết kế. Cụ thể, báo cáo thẩm tra bản vẽ thiết kế số 15/KQTT về việc thẩm tra bản vẽ thiết kế ngày 23.11.2024 do Công ty CP Tư vấn xây dựng ACC thực hiện; chứng chỉ năng lực hoạt động số LAD-00005869 do Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp ngày 1.12.2022.

Giàn giáo sân khấu Festival Hoa Đà Lạt thi công chưa đảm bảo theo quy định của luật Xây dựng ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đôn đốc Công ty Gia Phạm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng; đồng thời rà soát hợp đồng đã ký kết, trường hợp công ty này tiếp tục không tuân thủ quy định pháp luật thì chấm dứt hợp đồng theo quy định hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định; yêu cầu Công ty Gia Phạm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng đối với công trình thi công lắp dựng sân khấu sự kiện Festival Hoa Đà Lạt; tổ chức kiểm định chất lượng, đánh giá an toàn chịu lực của hệ công trình giàn giáo sân khấu, khán đài; chịu trách nhiệm chi trả chi phí thực hiện các nội dung trên do việc lắp đặt sân khấu trước khi có hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt.