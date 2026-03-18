Lập hồ sơ khống đi Canada, Nghiêm Minh Đạo bị Công an TP.HCM truy nã

Ngày 18.3, Cơ quan An ninh điều tra (PA09) - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", đồng thời ra quyết định truy nã đối với bị can Nghiêm Minh Đạo. Bị can Đạo có hành vi lập hồ sơ khống đi Canada để làm thị thực lao động cho người khác.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 7.5.2024, lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do Nghiêm Minh Đạo (39 tuổi, ở số 37 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, quốc tịch Việt Nam/Canada; CCCD: 001087005443; số hộ chiếu Canada: AL841610) cùng đồng phạm thực hiện.

Lập hồ sơ khống cho người khác đi Canada

Kết quả điều tra xác định vào tháng 10.2022, thông qua một người tên Nguyễn Thị Vi Vân, Nghiêm Minh Đạo đã thực hiện việc xác nhận lập hồ sơ khống đi Canada cho L.P.N. Địa điểm thực hiện việc xác nhận này diễn ra tại phường An Đông (TP.HCM).

Mục đích của việc lập hồ sơ giả này là để nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Canada nhằm xét duyệt cấp thị thực lao động và giấy phép lao động. Từ đó, tạo điều kiện cho L.P.N nhập cảnh, lao động và định cư tại Canada trái quy định pháp luật.

Theo PA09, hành vi của Nghiêm Minh Đạo được xác định đã phạm vào tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 21.4.2025, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Ngày 22.4, PA09 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Minh Đạo. Ngày 25.4, Viện KSND TP.HCM phê chuẩn các quyết định trên.

Tuy nhiên, qua xác minh tại nơi cư trú và cơ quan xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định bị can Nghiêm Minh Đạo đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 10.3.2025. Do đó, ngày 10.9.2025, PA09 ban hành quyết định truy nã đối với Đạo.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Nghiêm Minh Đạo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất. Trường hợp bị can không ra đầu thú, cơ quan điều tra sẽ đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Mọi thông tin liên quan, người dân liên hệ: PA09, số 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa (TP.HCM). Số điện thoại: 069.3188.508 hoặc 0996.856.688, gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn.