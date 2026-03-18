Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lập hồ sơ khống đi Canada, Nghiêm Minh Đạo bị Công an TP.HCM truy nã

Ngọc Lê
18/03/2026 16:50 GMT+7

Công an TP.HCM xác định bị can Nghiêm Minh Đạo có hành vi lập hồ sơ khống đi Canada để làm thị thực lao động cho người khác.

Ngày 18.3, Cơ quan An ninh điều tra (PA09) - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", đồng thời ra quyết định truy nã đối với bị can Nghiêm Minh Đạo. Bị can Đạo có hành vi lập hồ sơ khống đi Canada để làm thị thực lao động cho người khác.

Lập hồ sơ khống đi Canada, Nghiêm Minh Đạo bị Công an TP.HCM truy nã - Ảnh 1.

Bị can Nghiêm Minh Đạo bị Công an TP.HCM truy nã

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7.5.2024, lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do Nghiêm Minh Đạo (39 tuổi, ở số 37 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, quốc tịch Việt Nam/Canada; CCCD: 001087005443; số hộ chiếu Canada: AL841610) cùng đồng phạm thực hiện.

Lập hồ sơ khống cho người khác đi Canada

Kết quả điều tra xác định vào tháng 10.2022, thông qua một người tên Nguyễn Thị Vi Vân, Nghiêm Minh Đạo đã thực hiện việc xác nhận lập hồ sơ khống đi Canada cho L.P.N. Địa điểm thực hiện việc xác nhận này diễn ra tại phường An Đông (TP.HCM).

Mục đích của việc lập hồ sơ giả này là để nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Canada nhằm xét duyệt cấp thị thực lao động và giấy phép lao động. Từ đó, tạo điều kiện cho L.P.N nhập cảnh, lao động và định cư tại Canada trái quy định pháp luật.

Theo PA09, hành vi của Nghiêm Minh Đạo được xác định đã phạm vào tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 21.4.2025, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Ngày 22.4, PA09 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Minh Đạo. Ngày 25.4, Viện KSND TP.HCM phê chuẩn các quyết định trên.

Tuy nhiên, qua xác minh tại nơi cư trú và cơ quan xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định bị can Nghiêm Minh Đạo đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 10.3.2025. Do đó, ngày 10.9.2025, PA09 ban hành quyết định truy nã đối với Đạo.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Nghiêm Minh Đạo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất. Trường hợp bị can không ra đầu thú, cơ quan điều tra sẽ đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Mọi thông tin liên quan, người dân liên hệ: PA09, số 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa (TP.HCM). Số điện thoại: 069.3188.508 hoặc 0996.856.688, gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận