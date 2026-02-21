Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Về quê ăn tết, đối tượng truy nã bị sa lưới

Huy Đạt
Huy Đạt
21/02/2026 16:45 GMT+7

Bị truy nã vì lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nhiều tài xế, Nguyễn Phước Anh vừa về TP.Đà Nẵng ăn tết thì bị Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an phường An Khê (TP.Đà Nẵng) bắt giữ Nguyễn Phước Anh (36 tuổi, ở phường An Khê), là đối tượng bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về quê đón Tết, đối tượng truy nã vì lừa đảo hàng trăm triệu đồng bị bắt- Ảnh 1.

Nguyễn Phước Anh bị truy nã vì giăng bẫy trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, ngày 14.1.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã Nguyễn Phước Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1.2024, Nguyễn Phước Anh sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo tham gia các hội nhóm như “Hội lái xe Bắc - Nam”, “Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn”… để tìm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Song song đó, bị can tìm người có hàng cần thuê xe tải, chụp lại thông tin lô hàng gửi cho tài xế, thỏa thuận giá cước và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận hàng.

Do tin tưởng thông tin, hình ảnh hàng hóa do bị can cung cấp, nhiều tài xế đã chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Phước Anh. Sau khi nhận tiền, bị can lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Phước Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phước Anh.

Trong thời gian lẩn trốn, bị can liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, TP.Huế và TP.HCM nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, lãnh đạo Phòng CSHS đã giao tổ truy nã tập trung xác minh, truy bắt. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP.HCM, Công an phường An Khê phối hợp Phòng CSHS Công an TP.HCM và Phòng CSHS Công an TP.Huế bắt giữ Phước Anh khi trở về TP.Đà Nẵng thăm người thân, đón Tết Nguyên đán. 

Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh tạm giam bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã truy bắt thành công 6 đối tượng truy nã, trong đó có 4 đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo truy nã Cảnh Sát Hình Sự tài xế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
