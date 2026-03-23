Thời sự

Lắp lưới an toàn tại cầu Bến Thủy 1

Khánh Hoan
23/03/2026 18:24 GMT+7

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam (nối Nghệ An và Hà Tĩnh) sẽ được thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn sau khi có nhiều vụ nhảy cầu xảy ra tại đây.

Ngày 23.3, thông tin từ Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị này đã cấp phép thi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1. Dự án do UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, cầu Bến Thủy 1 sẽ được lắp dựng thêm hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật lên lan can bảo vệ an toàn phía mặt ngoài thành cầu (áp sát vào lan can hiện trạng của cầu) theo cả 2 chiều. Hệ lan can bảo vệ mới (lưới an toàn) được bố trí trên hai nhịp cầu bê tông dự ứng lực và toàn bộ các nhịp cầu dàn thép với tổng chiều dài mỗi bên là 433,55 m.

Phối cảnh cầu Bến Thủy 1 sau khi lắp hệ thống điện trang trí và lan can bảo vệ

Cơ quan quản lý yêu cầu việc lắp đặt không được phép làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và ổn định của cầu. Hệ thống đèn phải đảm bảo không gây chói, không tạo hiệu ứng nhấp nháy, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Phối cảnh lưới an toàn sau khi được lắp đặt

Cầu Bến Thủy 1 nằm trên quốc lộ 1A, được khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 1990. Cầu dài 630,5 m, kết cấu dàn thép. 

Thời gian qua, tại cây cầu này đã xảy ra nhiều vụ nhảy cầu. Việc lắp đặt lan can kết hợp với hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ tại đây được kỳ vọng góp phần nâng cao mỹ quan đô thị khu vực cửa ngõ Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời tăng cường an toàn cho công trình trong quá trình khai thác, ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Tin liên quan

Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm thấy người cha và 2 con nhỏ bị mất tích dưới sông Lam.

