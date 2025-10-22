Lắp màn hình LED ở gầm cầu cạn 'dễ khiến lái xe xao nhãng'

Cần cân nhắc đảm bảo an toàn cho người lái xe

Trao đổi với Thanh Niên về việc Hà Nội cho phép thí điểm lắp 210 màn hình LED ở các trụ cầu dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 2 trên cao, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng phải cân nhắc ở góc độ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

210 màn hình LED sẽ được lắp dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo TS Khương Kim Tạo, ở làn đường sát dải phân cách thì người tham gia giao thông thường di chuyển với tốc độ cao hơn làn đường sát vỉa hè.

Để đảm bảo cho người điều khiển phương tiện không bị phân tán tư tưởng, xao nhãng suy nghĩ trong quá trình lái xe thì không nên bố trí biển, bảng có tính chất quảng cáo.

Thay vào đó, ở phần dải phân cách cố định chỉ nên bố trí vườn hoa, bụi cây làm dịu thần kinh của người lái xe. Không nên "bắt buộc" người dân phải có suy nghĩ vấn đề khác làm phân tán sự tập trung, phân tán tư tưởng khi tham gia giao thông.

"Rõ ràng là khi mình lái xe mà thấy hình ảnh tác động vào mắt sẽ khiến mình quan tâm, dẫn đến xao nhãng. Đây là điều hiển nhiên, con người chỉ có một hệ thần kinh thôi, khi chú trọng vào việc này thì sẽ xao nhãng việc khác", ông Tạo nêu quan điểm.

Nói về hoạt động tuyên truyền chính trị ở màn hình LED lắp dưới gầm cầu cạn, TS Khương Kim Tạo cho rằng, có nhiều giải pháp để tuyên truyền, không nhất thiết phải tuyên truyền trong lúc người dân đang lái xe.

"Ở góc độ chuyên môn thì phải suy nghĩ vấn đề trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chúng ta phải để cho người dân tập trung để lái xe an toàn. Cũng có thể ở đoạn đường nào đó lắp một vài màn hình LED, không thể lắp đại trà. Còn lắp để quảng cáo, tuyên truyền ở hầu hết các trụ gầm cầu cạn thì nên cân nhắc", ông Tạo cho hay.

Chuyên gia lo ngại việc lắp màn LED dễ khiến người tham gia giao thông xao nhãng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Hiếm thấy" ở nước ngoài lắp màn hình LED dưới gầm cầu cạn

TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG - Nhật Bản, chia sẻ "hiếm thấy" ở nước ngoài lắp màn hình LED dưới gầm cầu cạn. Có chăng chỉ thấy ở cạnh đường cao tốc có xuất hiện bảng quảng cáo cỡ lớn, và chỉ có 1 - 2 bảng ở vài vị trí nhất định, không dày đặc theo kiểu gần như mỗi trụ cầu đều lắp.

Đối với việc lắp 210 màn hình LED ở gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao, TS Phan Lê Bình có phần băn khoăn về cường độ chiếu sáng, nhất là vào ban đêm có khiến người đi đường bị chói mắt, gây thu hút quá mức không.

"Tần suất nhiều càng khiến người dân đọc nhiều rồi phân tâm, dẫn đến không tập trung khi lái xe rồi xảy ra va chạm. Vì vậy, khi lắp cần cân nhắc không quá dày. Sau một thời gian triển khai cần có sự khảo sát, đánh giá cụ thể xem việc lắp sẽ tác động thế nào đến hành vi của người lái xe rồi từ đó mới triển khai rộng", TS Bình nêu quan điểm.

Như Thanh Niên đã phản ánh, Hà Nội đang thí điểm cho phép Công ty cổ phần Vinasing Group lắp 210 màn hình LED dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao để quảng cáo, tuyên truyền chính trị. Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ thực hiện dọn vệ sinh, chăm sóc hệ thống cây xanh dọc tuyến đường, đồng thời lắp thêm nhà chờ xe buýt thông minh… theo đề án thí điểm.