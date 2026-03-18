Lập quy hoạch Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô 119 ha

Ngày 17.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký quyết định Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An (tỉnh Đồng Nai) với quy mô 119,35 ha.

Vào tháng 6.2024, Đồng Nai đã tổ chức hội nghị giới thiệu danh mục các dự án, dự kiến ưu tiên đầu tư nằm trong quy hoạch thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có dự án Khu công nghệ số tập trung Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Theo quyết định, mục tiêu là hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Bên cạnh đó là tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: Viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng.

Trước đó, vào cuối tháng 2.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 443 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững trên địa bàn, với hạt nhân là Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành (hay còn gọi là Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành); hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của tỉnh với các công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (BigData), điện toán đám mây (Cloud), chuỗi khối (blockchain). Thu hút được ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số lớn hàng đầu trên thế giới đầu tư và sản xuất.

Đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số và phát triển thành trung tâm số (Hub số) của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á với hạt nhân là Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành. Thu hút thêm ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số lớn hàng đầu trên thế giới đầu tư và sản xuất. Các doanh nghiệp trong nước tự chủ về công nghệ và đóng vai trò thiết yếu, chiếm ít nhất 40% trong hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số tỉnh.