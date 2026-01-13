Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất quốc gia

Mai Hà
Mai Hà
13/01/2026 10:46 GMT+7

Sáng 13.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, năm 2025 đã hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, đang hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028. Đồng thời, cả nước hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở cho người có công trước 5 năm 4 tháng.

Lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất quốc gia- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp

ẢNH: NHẬT BẮC

Khẩn trương, thần tốc, "làm ngày, làm đêm" triển khai Chiến dịch Quang Trung sửa chữa và xây dựng lại nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 1 này.

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động. 

Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. 

Đồng thời, xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Thủ tướng lưu ý phiên họp phải đưa ra các đề xuất về chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, nhất là các tỉnh, thành có các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu vực tập trung đông lao động.

Đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên" khi làm thủ tục...

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cũng gấp rút đề xuất thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước thành lập.

Đang hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.


Bất động sản Trung tâm giao dịch bất động sản sàn giao dịch bất động sản quốc gia
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

