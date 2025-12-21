Quý 1/2026, lập sàn giao dịch bất động sản quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Xây dựng sáng 21.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ hoàn thành Trung tâm giao dịch bất động sản quốc gia trong quý 1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng giới thiệu về các nền tảng số trọng điểm của ngành xây dựng ẢNH: TẠ HẢI

"Phải hoàn thành sàn giao dịch bất động sản, không để lấn bấn việc này nữa. Phải có sàn giao dịch thì mới công khai, minh bạch và chống được tiêu cực. Đây mới chính là chuyển đổi số", Thủ tướng nêu rõ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thực tế hiện nay "ai cũng có thể làm môi giới đất đai". Do đó, phải làm sao để minh bạch, công khai, đảm bảo thu thuế công bằng cho mọi người. Nhiều người làm môi giới mà không đóng thuế, không đóng phí gì cả là không được.

"Phải siết chặt việc này, công khai minh bạch và có một cuộc cách mạng, đừng để lẫn lộn với những cơ chế không lành mạnh làm méo mó thị trường", Thủ tướng yêu cầu.

Trước đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cho hay, năm 2025 bộ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế như giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm, nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Do hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Cơ cấu sản phẩm còn mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Tỷ lệ tăng vốn tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản vượt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng toàn ngành. Khó khăn trong kiểm soát dòng vốn tín dụng gián tiếp vào lĩnh vực bất động sản.

Mức độ rủi ro khi giá bất động sản, nhà ở tăng cao vượt giá trị thực... Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lập Trung tâm giao dịch bất động sản quốc gia trong quý 1/2026 ẢNH: TẠ HẢI

Cần cơ sở dữ liệu nhà ở xã hội

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng cho biết, sau khi hợp nhất, TP.Hải Phòng xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 là 49.400 căn. Riêng năm 2025, số căn hộ hoàn thành đạt 10.775 căn, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 10.694 căn.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Quân cho hay, Hải Phòng thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố cũng bố trí 14 quỹ đất với tổng diện tích 65 ha; thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư cho 5 dự án, trong đó một dự án đã hoàn tất thủ tục, bốn dự án đang thẩm định để ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

Đặc biệt, ông Quân cho hay, Hải Phòng chú trọng tăng cường minh bạch và phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội. Yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin dự án, giá bán, tiến độ, quy mô, số lượng căn hộ, thời gian nhận hồ sơ đăng ký.

Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, tình trạng nhà ở đúng thời hạn. Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, chính xác, công khai; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán không đủ điều kiện. UBND các xã, phường theo dõi tình trạng giao dịch, ngăn chặn kịp thời hành vi trục lợi, cò mồi, đầu cơ.

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội lành mạnh, bền vững, TP.Hải Phòng đề xuất Bộ Xây dựng sớm đồng bộ Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở xã hội. Việc này cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tích hợp toàn bộ quy trình từ mua bán, cho thuê, chuyển nhượng; minh bạch hóa thông tin, tạo thuận lợi cho người dân, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ.

Đồng thời, sớm nghiên cứu cơ chế tăng cường công chức quản lý đô thị - xây dựng tại cấp xã; phân cấp và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản cho đội ngũ này.