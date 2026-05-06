Laptop '2-in-1' đang dần mất sức hút?

Sự phổ biến của laptop 2-in-1 được thúc đẩy sau khi hệ điều hành Windows 8 ra mắt, vốn khuyến khích việc sử dụng kiểu máy này. Mặc dù ý tưởng laptop 2-in-1 mang lại sự tiện lợi, nhưng hiện nay, ngành công nghiệp đã dần chuyển hướng khỏi định dạng 2-in-1. Nguyên nhân chính là do máy tính bảng ngày càng trở nên rẻ hơn, trong khi các ứng dụng PC vẫn chưa được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng.

Mặc dù màn hình cảm ứng trên laptop có một số ưu điểm, như khả năng duyệt tài liệu nhanh chóng, nhưng chi phí cao của những chiếc laptop 2-in-1 khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn so với việc mua riêng một laptop và một tablet thông thường.

Ngay cả khi một chiếc laptop có màn hình cảm ứng, tính năng này thường chỉ được coi là một điểm cộng chứ không phải là yếu tố quyết định khi mua sắm. Do đó, nếu đang tìm kiếm một chiếc laptop mới, có thể người dùng nên xem xét việc loại bỏ các mẫu laptop 2-in-1 vì họ có thể phải trả tiền cho những tính năng mà bản thân không bao giờ sử dụng.

Những yếu tố khiến laptop 2-in-1 kém hấp dẫn

Kể từ khi chiếc iPad đầu tiên ra mắt vào năm 2010, tablet đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận điện toán di động. Màn hình cảm ứng giúp việc điều hướng ứng dụng và tài liệu trở nên dễ dàng hơn so với bàn di chuột không ổn định trên laptop thời đó. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, sự hấp dẫn của iPad đã giảm đi đáng kể do thị trường có nhiều thương hiệu và mức giá đa dạng hơn. Ví dụ, trong khi iPad 16 GB bản Wi-Fi + 3G có giá 629 USD, người dùng có thể mua một chiếc tablet Samsung Galaxy với cấu hình tốt hơn với giá chưa bằng một nửa.

Ngoài ra, ngay cả khi giá không phải là yếu tố quyết định, các ứng dụng PC hiện nay cũng không còn được thiết kế tối ưu cho màn hình cảm ứng. Trái ngược với sự ưu ái dành cho màn hình cảm ứng của Windows 8, Windows 11 đã biến tính năng này thành một yếu tố phụ. Hầu hết các ứng dụng Windows hiện nay không được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng, trong khi bàn di chuột hoặc chuột USB vẫn là lựa chọn thoải mái hơn.

Mặc dù các thiết bị của Apple hỗ trợ giao diện lai tốt hơn so với Windows, nếu người dùng muốn sự linh hoạt tối ưu, việc mua riêng một chiếc MacBook và một chiếc iPad Mini có thể trở thành lựa chọn hợp lý hơn so với việc đầu tư vào một thiết bị 2-in-1 không đáp ứng được cả hai chức năng.