Laptop chạy Intel Core Ultra 7 có hoạt động hiệu quả?

Sau hơn một năm sử dụng laptop tích hợp chip Qualcomm Snapdragon X Elite, tôi quay lại sử dụng laptop tích hợp chip Intel với dòng máy Asus Zenbook S14 tích hợp Intel Core Ultra 7 258V, RAM 32GB cùng ổ cứng SSD 512 GB.

Được giới thiệu không chỉ là một con chip mạnh mẽ mà còn là một nền tảng tiên tiến, Intel Core Ultra 7 258V là một trong những bộ xử lý tiên phong trong dòng sản phẩm Core Ultra Series 2, hay còn được biết đến với tên mã Lunar Lake.

Dòng chip này sở hữu nhiều công nghệ tập trung nâng cao khả năng tiết kiệm pin đồng thời khả năng xử lý các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, với công suất cơ bản (PBP) chỉ 17W và công suất turbo tối đa (MTP) là 37W, con chip này được thiết kế để tăng hiệu quả hoạt động về thời lượng pin và mức tỏa nhiệt thấp.

Mẫu máy Asus Zenbook S14 ẢNH: PHÁT TIẾN

Hiệu năng tổng thể

Dù không tiến hành benchmark mẫu máy Asus Zenbook S14 để đánh giá sức mạnh chiếc máy tính, bởi về bản chất điều này chỉ mang tính tham khảo về con số. Thay vào đó, máy được đánh giá dựa trên thực tế nhiều tháng sử dụng với các công việc hàng ngày.

Về quá trình làm việc thông thường thì do tính chất công việc nên thiết bị thường xuyên mở rất nhiều tab trình duyệt cùng lúc. Phần lớn, khi làm việc thì hầu hết mọi lúc đều mở 40 - 50 tab trình duyệt. Nội dung trình duyệt mở thì khá đa dạng, từ các trang báo, thông tin cho đến các trang chạy các ứng dụng trực tuyến.

Mặc dù vậy và trình duyệt sử dụng là Chrome bị đánh giá là "ăn RAM" hơn nhiều trình duyệt khác, nhưng suốt vài tháng sử dụng thì máy vẫn sử dụng mượt mà. Thậm chí, song song việc mở nhiều tab trình duyệt cùng ứng dụng Microsoft Office thì nhiều lúc còn sử dụng đồng thời Photoshop và ứng Canva nhưng cũng không xảy ra hiện tượng lag.

Máy thường xuyên mở 40-50 tab trình duyệt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, quá trình sử dụng chiếc Dell XPS 9345 chạy chip Qualcomm Snapdragon X Elite thì thỉnh thoảng xảy ra tình trạng đứng máy ngay cả khi số tab trình duyệt chưa vượt quá 40 và cũng chưa sử dụng Photoshop hay Canva.

Tất nhiên, có một điểm cũng cần làm rõ là chiếc Dell XPS 9345 có bộ nhớ RAM 16GB, thấp bằng một nửa so với 32 GB của Asus Zenbook S14. Đây có thể là một yếu tố cần xem xét vì tác động trực tiếp đến hiệu suất hoạt động của máy. Tuy vậy, các dòng laptop chạy chip X Elite hiện nay phần lớn tích hợp RAM 16GB, còn những phiên bản tích hợp RAM 32GB thì không phổ biến đồng thời giá bán rất cao.

Hỗ trợ AI hoàn hảo cho công việc

Được giới thiệu là đem đến thế hệ laptop AI, Core Ultra nói chung đều tích hợp NPU (Neural Processing Unit) giúp tăng tốc trong quá trình xử các tác vụ AI và máy học (Machine Learning). Thực tế hiện nay thì hầu hết các tác vụ AI mà số đông người dùng đang sử dụng đều ở dạng ứng dụng trực tuyến chứ không phải chạy nội bộ trên máy.

Nhờ có NPU mà khi thực hiện các tác vụ AI (ví dụ xóa phông, chọn chủ thể…) trên Photoshop hay một số tác vụ chỉnh ảnh trên Lightroom thì trở nên nhanh hơn. Chiếc laptop tích hợp Core Ultra 7 258V đã thể hiện rất rõ ưu thế trên trong quá trình sử dụng.

Máy chạy ổn định khi mở rất nhiều trình duyệt và các ứng dụng CHỤP MÀN HÌNH

Thời lượng pin

Rất nhiều thử nghiệm hay đánh giá đưa ra các số liệu khác nhau về thời lượng sử dụng pin của các dòng laptop AI tích hợp chip Intel Core Ultra hay Qualcomm Snapdragon… với các con số khá khủng như lên đến 15 hay 20 giờ. Nhưng cũng cần lưu ý là tất cả những thử nghiệm như vậy thường kèm theo nhiều điều kiện khác nhau.

Với bản thân tôi thực hiện những công việc cơ bản như trên và thường xuyên để độ sáng màn hình từ 55 - 70% (tùy thời điểm), thì thời gian sử dụng pin thực tế của chiếc Asus Zenbook S14 khoảng 6 - 6,5 giờ. Con số này với chiếc Dell XPS 9345 vào khoảng 7 giờ. Mức chênh lệch không quá khá biệt.

Bên cạnh đó, ưu điểm là việc sạc pin cho laptop ngày nay đã khá nhanh. Thêm vào đó, cá nhân tôi sử dụng củ sạc Anker chuẩn GaN nhỏ gọn, mang theo bộ sạc khá nhẹ nhàng để sẵn sàng cắm sạc mọi lúc mọi nơi như sạc điện thoại.

Với những trải nghiệm thực tế trên, chiếc Asus Zenbook S14 tích hợp chip Intel Core Ultra 7 258V về cơ bản là đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc của một nhân viên văn phòng hay doanh nhân, đồng thời có thể sử dụng hiệu quả các ứng dụng AI phổ biến hiện nay để phục vụ cho công việc thường ngày.