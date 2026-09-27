Laptop mới có cần sạc đầy trước khi dùng lần đầu?

Nhiều người vẫn tin rằng cần cắm sạc laptop mới từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ, hoặc xả cạn rồi sạc lại để hiệu chỉnh pin, nhằm tránh hiện tượng pin bị mất vĩnh viễn một phần dung lượng do phần vật liệu điện cực chưa dùng đến bị kết tinh theo thời gian. Vậy quan niệm này có còn chính xác ở thời điểm hiện tại?

Sự thật về việc sạc đầy laptop mới trước khi dùng lần đầu

Theo đó, hiện tượng nói trên chỉ xảy ra với hai loại pin niken-cadimi (NiCd) và niken-metal hydride (NiMH), vốn đôi khi cần 3 đến 5 chu kỳ sạc-xả đầy đủ mới hoạt động ổn định. Laptop hiện nay dùng pin lithium-ion (Li-ion) hoặc lithium-polymer (LiPo), không hề gặp hiệu ứng này, còn được gọi là 'hiệu ứng nhớ', nên không cần thời gian 'làm quen' cố định nào trước khi sử dụng.

Laptop ngày nay không cần phải sạc-xả cho lần đầu sử dụng như trước ẢNH: PHONG ĐỖ

Dù không cần sạc theo quy tắc riêng, vẫn nên cắm sạc laptop trong lần dùng đầu tiên để tránh hết pin giữa chừng khi thiết lập, vì pin Li-ion và LiPo tự xả khoảng 1 đến 3% mỗi tháng khi không sử dụng. Việc thiết lập cơ bản, gồm mở hộp và cài hệ điều hành, có thể mất chưa đến 30 phút nhờ các trợ lý thiết lập có sẵn trên Windows và Mac.

Quá trình sẽ kéo dài hơn nếu cần chuyển dữ liệu từ máy cũ, cài thêm phần mềm, tùy chỉnh giao diện, cấu hình bảo mật hay thiết lập sao lưu - tổng thời gian có thể lên đến 2 đến 4 tiếng. Nếu cộng thêm thời gian sạc đầy pin trước khi dùng, tổng thời lượng thiết lập sẽ còn cao hơn.

Về việc cắm sạc liên tục, laptop hiện đại có hệ thống quản lý pin (BMS) tự động ngắt sạc khi pin đạt 100% và chỉ kích hoạt lại chế độ 'sạc nhỏ giọt' khi mức pin giảm xuống dưới khoảng 95%, nên nhìn chung việc để máy cắm sạc thường xuyên là an toàn.

Tuy nhiên, để pin duy trì lâu ở mức điện thế tối đa có thể gây áp lực và làm suy giảm dung lượng theo thời gian (chai pin), vì vậy nên tránh để pin cạn hoàn toàn và ưu tiên duy trì mức sạc quanh ngưỡng 50%, tuân theo nguyên tắc 80 - 20 dành cho pin sạc lại.