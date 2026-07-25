Thiết bị nào dùng pin lithium-ion đầu tiên trên thế giới?

Khi nhắc đến pin lithium-ion, đa số người dùng đều nghĩ ngay đến các dòng điện thoại thông minh hay máy tính xách tay hiện đại. Tuy nhiên, sản phẩm thương mại đầu tiên ứng dụng công nghệ này lại là máy quay phim Handycam CCD-TR1 của Sony ra mắt đầu thập niên 1990. Thành tựu lịch sử này được ghi nhận cho tập thể kỹ sư Sony, đặc biệt là nhóm nghiên cứu tại Sony Energytec.

Pin lithium-ion được ứng dụng đầu tiên trên thiết bị nào? ẢNH: GEMINI AI

Không phải điện thoại hay laptop sử dụng pin lithium-ion đầu tiên

Vào thời điểm đó, máy quay phim là thiết bị tiêu dùng phổ biến nhưng luôn bị kìm hãm bởi khối pin Nickel -cadmium quá nặng và dễ bị sụt dung lượng. Việc ứng dụng công nghệ pin Li-ion đã mang lại lợi thế kỹ thuật lớn cho mẫu CCD-TR1. Tế bào pin mới sở hữu mật độ năng lượng và điện áp vượt trội, giúp thiết bị ghi hình trở nên gọn nhẹ và tiện lợi hơn.

Trước khi Sony thương mại hóa thành công, công nghệ này đã trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học Whittingham, Goodenough và Yoshino. Đóng góp năm 1985 của Yoshino giúp loại bỏ lithium kim loại để nâng cao tính an toàn và thương mại. Sau đó, Sony hoàn thiện công đoạn phức tạp nhất khi đưa công thức hóa học này vào dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Nhiều sản phẩm huyền thoại cùng thời kỳ cũng không sử dụng công nghệ pin tân tiến này khi mới trình làng. Điện thoại di động Motorola DynaTAC 8000X dùng pin Nickel -cadmium, laptop Apple PowerBook 100 dùng ắc quy chì-axit, còn IBM ThinkPad 700C ra mắt sau đó cũng không phải thiết bị Li-ion đầu tiên. CCD-TR1 chính là cái tên tiên phong đặt nền móng cho chuẩn pin sạc thương mại.

Dù không nhận được nhiều sự chú ý như Walkman hay điện thoại cổ, Sony CCD-TR1 vẫn ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử công nghệ. Trước khi pin Li-ion xuất hiện trên laptop, flycam hay xe điện, chúng đã chứng minh giá trị thực tế bên trong chiếc máy quay này. Bước chuyển mình đó chính là khởi đầu cho kỷ nguyên máy tính di động hiện đại ngày nay.