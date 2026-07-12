5 dấu hiệu cảnh báo pin lithium-ion có thể bốc cháy

Pin lithium-ion hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện tử, từ smartphone đến xe điện, nhờ khả năng sạc lại, thay vì phải vứt bỏ khi hết điện như pin kiềm thông thường. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý pin lithium-ion vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mặc dù khả năng này là tương đối thấp.

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy pin smartphone có thể bốc cháy bất cứ lúc nào ẢNH: TẠO TỪ GEMINI AI

Nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ cháy nổ là do pin có thể bị hư hỏng hoặc tiếp xúc với điều kiện bất thường. Mỗi viên pin lithium-ion được thiết kế với một số chu kỳ sạc nhất định. Nếu vượt quá giới hạn này, chẳng hạn như sạc 800 lần trong khi pin chỉ được đánh giá cho 500 chu kỳ, tuổi thọ của pin sẽ giảm, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra, người dùng cần chú ý đến một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy pin lithium-ion sắp bốc cháy như dưới đây.

Thiết bị nóng hơn bình thường

Trong quá trình sử dụng, thiết bị điện tử có thể ấm lên là bình thường. Nhưng nếu nhiệt độ tăng đến mức có thể gây bỏng tay, rất có thể pin đang gặp vấn đề. Hiện tượng quá nhiệt tự duy trì có thể xảy ra, khi một cell pin tạo ra phản ứng tỏa nhiệt, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ theo cấp số nhân.

Pin lithium-ion bị phồng hoặc lồi ra

Nếu phát hiện pin bị phồng hoặc lồi ra, đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Lý do vì khi pin lithium-ion bị sạc quá mức, khí có thể tích tụ bên trong và làm cho pin phồng lên. Nếu mặt sau của thiết bị phồng lên, người dùng cần ngừng sử dụng ngay lập tức và tìm đến sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Âm thanh lạ từ thiết bị

Nếu nghe thấy tiếng rít, nứt hoặc lách tách từ pin, đó có thể là dấu hiệu cho thấy pin smartphone đang gặp vấn đề. Tiếng nứt có thể chỉ ra sự giãn nở đột ngột, trong khi tiếng rít có thể cho thấy pin đang quá nhiệt. Nếu thấy pin nóng lên hoặc giãn nở sau khi phát ra âm thanh, hãy thay pin ngay lập tức và xử lý đúng cách.

Mùi hóa chất lạ

Nếu ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc từ thiết bị, có thể pin đang bị rò rỉ. Đây có thể là mùi giống như mùi trái cây hoặc dung môi. Nếu phát hiện mùi này, hãy nhanh chóng tháo pin ra (nên đeo găng tay) và mang đến trung tâm xử lý rác thải điện tử. Đảm bảo thông gió tốt cho khu vực để tránh hít phải khí độc.

Thiết bị bốc khói

Đây thực sự là một dấu hiệu nghiêm trọng bởi có thể lửa đã bắt đầu cháy bên trong. Trong trường hợp này, tuyệt đối không cố gắng tháo pin hay chạm vào thiết bị. Hãy lập tức rời khỏi khu vực và gọi điện thoại đến dịch vụ khẩn cấp. Việc để thiết bị bốc cháy có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả nguy cơ phát nổ và giải phóng khí độc.

Người dùng nên coi trọng những dấu hiệu nói trên để bảo vệ bản thân và tài sản. Hãy nhớ rằng, việc xử lý pin hỏng đúng cách rất quan trọng và người dùng nên mang chúng đến các cơ sở xử lý rác thải điện tử được chỉ định. Nếu thiết bị bốc khói, hãy xem như nó đã hỏng và chuẩn bị cho việc thay thế hoặc yêu cầu bảo hiểm chi trả chi phí.