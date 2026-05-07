Cảnh báo 5 nơi nguy hiểm khi cất giữ pin lithium-ion

Nhiều thiết bị hiện nay sử dụng pin lithium-ion hỗ trợ sạc lại. Việc bảo quản chúng thường bị bỏ qua, trong khi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không được cất giữ đúng cách, các dụng cụ này có thể trở thành mối nguy hiểm.

Pin lithium-ion được sử dụng phổ biến trên các thiết bị điện tử hiện nay ẢNH: THE VERGE

Dưới đây là một số nơi mà người dùng tuyệt đối không nên cất giữ pin lithium-ion, cho dù chúng đang cung cấp năng lượng cho những dụng cụ điện mạnh mẽ nhất hay chỉ là những dụng cụ đơn giản hơn.

Kết nối liên tục với bộ sạc

Mặc dù cảm giác thức dậy với một thiết bị đầy pin rất hấp dẫn, nhưng đây là việc có thể gây nguy hiểm. Pin lithium-ion không cần giám sát trong quá trình sạc và việc sạc quá lâu có thể dẫn đến cháy nổ. Theo sách hướng dẫn của Harbor Freight, không phải tất cả bộ sạc đều phù hợp với mọi loại pin và việc sử dụng sai có thể gây ra sự cố nghiêm trọng.

Mặc dù nhiều pin hiện đại được thiết kế để ngăn ngừa sạc quá mức, nhưng cách an toàn nhất vẫn là rút nguồn điện ngay khi pin đã được sạc đầy. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tiếp tục sạc pin sau khi đã đầy. Khi cất giữ pin, hãy đảm bảo rằng chúng đã được rút phích cắm và ngắt nguồn điện.

Các điểm sơ tán trọng yếu

Nếu sống ở khu vực dễ bị ngập lụt, hãy để pin tránh xa các khu vực nguy hiểm. Người dùng không nên sạc pin đã bị ngâm trong nước hoặc có dấu hiệu hư hỏng và không cố gắng mở hoặc sửa chữa chúng.

Lối thoát hiểm có thể bị chặn lại chỉ vì những viên pin bốc cháy ẢNH: SLASHGEAR

Khi tìm cách bảo vệ tài sản trong trường hợp khẩn cấp, hãy cẩn thận không để pin gần lối thoát hiểm, cửa sổ hay khu vực ngủ. Việc cất giữ pin không đúng cách có thể tạo ra mối nguy hiểm lớn hơn, đặc biệt nếu pin bị lỗi hoặc hư hỏng. Do đó, cần xem xét kỹ lưỡng môi trường cất giữ, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và không gian xung quanh để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Đặt quá gần các cục pin khác nhau

Theo công ty Rogue Disposal & Recycling, nếu các cực của pin vô tình chạm vào nhau có thể dẫn đến hiện tượng đoản mạch, gây ra cháy nổ. Do đó, các loại pin có thể tháo rời nên được đóng gói riêng hoặc dán băng keo để bảo vệ các cực khi cất giữ hoặc vận chuyển.

Ngoài khoảng cách giữa các cục pin, tình trạng và mức độ sạc của chúng cũng là yếu tố quan trọng. Một cục pin cũ có thể bị hư hỏng mà không dễ nhận biết, nếu không được kiểm tra thường xuyên, nó có thể trở thành mối nguy hiểm.

Khu vực ngoài trời không được bảo vệ

Sara Godding, Phó giám đốc quản lý sản phẩm của DeWalt, cho biết không khí lạnh có thể làm giảm dung lượng và hiệu suất của pin, dẫn đến thời gian sử dụng ngắn hơn. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản pin sạc thường nằm trong khoảng từ 2 đến 40 độ C. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý đến loại pin cụ thể của thiết bị để tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ nhiệt độ hoặc thời tiết.

Ngoài trời không phải là nơi phù hợp để cất giữ pin lithium-ion ẢNH: Village of Airmont

Hướng dẫn sử dụng máy thổi khí công trường không dây của Harbor Freight nhấn mạnh người dùng không nên sử dụng thiết bị trong điều kiện thời tiết xấu. Việc bảo quản các thiết bị chạy bằng pin trong nhà là rất cần thiết để ngăn ngừa hỏa hoạn và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trong tủ lạnh

Nhiều người tin rằng việc này giúp làm chậm quá trình tự xả, nhưng các chuyên gia môi trường khuyến cáo không cần thiết phải làm như vậy. Một chuyên gia của Panasonic cho biết: "Đó là một quan niệm sai lầm lâu đời. Chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản pin trong môi trường khô ráo". Việc để pin trong tủ lạnh có thể dẫn đến hiện tượng ngưng tụ hơi nước, gây hại cho pin và làm giảm hiệu suất hoạt động.

Cuối cùng, việc cất giữ pin cần được xem xét kỹ lưỡng về nhiệt độ, độ ẩm và không gian. Nếu pin bị lỗi hoặc hư hỏng, việc cất giữ không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó, hãy luôn chú ý đến các yếu tố này để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.