1,5 triệu người tử vong hằng năm vì thực phẩm chứa vi khuẩn, hóa chất độc hại

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 4.6 dẫn nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất gây hại giết chết 1,5 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó trẻ nhỏ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sau khi phân tích 194 quốc gia từ năm 2000 đến năm 2021, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc phát hiện 886 triệu người mắc bệnh liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm không an toàn mỗi năm, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao gấp gần ba lần.

"An toàn thực phẩm không phải là vấn đề trừu tượng, nó ảnh hưởng đến mọi bữa ăn, mọi gia đình, mỗi ngày", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Dù số ca mắc bệnh do ăn phải thực phẩm nguy hiểm đã giảm kể từ năm 2000, sự bất bình đẳng lớn giữa các khu vực vẫn còn tồn tại. Chỉ riêng châu Phi và Đông Nam Á đã chiếm gần 3/4 tổng số ca mắc bệnh liên quan đến thực phẩm và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới.

Với khoảng 860 triệu ca mắc bệnh vào năm 2021, các mối nguy sinh học như vi khuẩn và virus là nguyên nhân gây ra phần lớn các bệnh do thực phẩm.

Trong khi đó, việc ăn phải hóa chất là nguyên nhân gây ra phần lớn các ca tử vong, trong đó ngộ độc asen và chì là những thủ phạm phi sinh học hàng đầu.

"Dữ liệu cho thấy các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ dai dẳng mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, làm tăng nguy cơ ô nhiễm, và do tình trạng kháng kháng sinh, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn", bà Yuki Minato, chuyên viên kỹ thuật về an toàn thực phẩm của WHO, cho biết.

Bên cạnh những ảnh hưởng đến sức khỏe, nghiên cứu ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỉ USD do mất năng suất lao động trong năm 2021.