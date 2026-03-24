Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do chiến sự ở Trung Đông

Khánh An
24/03/2026 19:48 GMT+7

Dưới tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng, Philippines đã lập một ủy ban để đảm bảo trật tự trong vận chuyển, cung cấp, phân phối và nguồn cung nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men, nông sản và các mặt hàng thiết yếu khác.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do chiến sự ở Trung Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ký sắc lệnh

VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 24.3 đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia được tuyên bố ngay lập tức trước tình hình xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và mối nguy hiểm cận kề đối với khả năng có sẵn và ổn định của nguồn cung năng lượng quốc gia", theo sắc lệnh do ông ban hành.

Theo ông Marcos, cuộc xung đột đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng và tạo ra sự biến động đáng kể cũng như áp lực tăng đối với giá dầu quốc tế, do đó đe dọa an ninh năng lượng của đất nước.

Nhà lãnh đạo cho biết một ủy ban đã được thành lập để đảm bảo việc vận chuyển, cung cấp, phân phối và chuẩn bị sẵn sàng về nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men, nông sản và các mặt hàng thiết yếu khác diễn ra một cách có trật tự.

"Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia sẽ cho phép chính phủ... thực hiện các biện pháp ứng phó và phối hợp theo luật hiện hành để giải quyết các rủi ro do sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế trong nước", Tổng thống Philippines phát biểu với báo giới.

Sắc lệnh có hiệu lực trong một năm, cho phép chính phủ mua sắm nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ cần thiết để đảm bảo nguồn cung kịp thời và đầy đủ, và nếu cần, thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng.

Trước đó trong ngày 24.3, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin nói rằng nước này có đủ nguồn cung nhiên liệu cho khoảng 45 ngày dựa trên mức tiêu thụ hiện tại. Bà cho biết chính phủ đang nỗ lực mua 1 triệu thùng dầu từ các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á để xây dựng kho dự trữ, theo Reuters.

Cơ sở hạ tầng vùng Vịnh có tầm ảnh hưởng ra sao trong cuộc chiến Iran?

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda ngày 24.3 cho hay ADB đã khởi động gói tài trợ khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông.

Theo ông, các nước châu Á và Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự biến động trên thị trường dầu khí toàn cầu. Sri Lanka sẽ là nước đầu tiên nhận tài trợ bổ sung trong gói tài trợ khẩn cấp, với 100 triệu USD.

Ông Kanda cho biết Bangladesh cũng đã chính thức đề nghị hỗ trợ tài chính và ADB sẽ hỗ trợ các nước có đề nghị chính thức với ngân hàng này.

Tại châu Âu, Pháp đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nông dân đối phó giá nhiên liệu và phân bón tăng do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông. Các biện pháp tức thời bao gồm hoãn thanh toán các khoản đóng góp xã hội và gia hạn thời hạn nộp thuế linh hoạt cho các trang trại.

Các khoản vay ngắn hạn được nhà nước bảo lãnh từ ngân hàng đầu tư công Bpifrance hiện đã có sẵn cho các trang trại bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc tăng giá nhiên liệu. Chính phủ Pháp cũng đang làm việc với các ngân hàng và nhà phân phối để tìm giải pháp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng tiền.

Tin liên quan

Dầu khí Trung Đông nguy nan, thế giới tìm cách 'buộc bụng'

Tình hình chiến sự Iran thêm phức tạp khiến nguồn cung cấp dầu và khí đốt ở vùng Vịnh thêm nguy nan, nên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa phải đưa ra hướng dẫn tiết giảm sử dụng các loại năng lượng.

Mỹ tính dỡ cấm vận dầu mỏ Iran để hạ giá dầu?

Dầu khí trở thành 'con tin' của cả Mỹ lẫn Iran

Khám phá thêm chủ đề

Philippines Marcos Jr. Tổng thống Philippines tình trạng khẩn cấp năng lượng xung đột Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận