Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do chiến sự ở Trung Đông

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ký sắc lệnh VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 24.3 đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia được tuyên bố ngay lập tức trước tình hình xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và mối nguy hiểm cận kề đối với khả năng có sẵn và ổn định của nguồn cung năng lượng quốc gia", theo sắc lệnh do ông ban hành.

Theo ông Marcos, cuộc xung đột đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng và tạo ra sự biến động đáng kể cũng như áp lực tăng đối với giá dầu quốc tế, do đó đe dọa an ninh năng lượng của đất nước.

Nhà lãnh đạo cho biết một ủy ban đã được thành lập để đảm bảo việc vận chuyển, cung cấp, phân phối và chuẩn bị sẵn sàng về nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men, nông sản và các mặt hàng thiết yếu khác diễn ra một cách có trật tự.

"Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia sẽ cho phép chính phủ... thực hiện các biện pháp ứng phó và phối hợp theo luật hiện hành để giải quyết các rủi ro do sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế trong nước", Tổng thống Philippines phát biểu với báo giới.

Sắc lệnh có hiệu lực trong một năm, cho phép chính phủ mua sắm nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ cần thiết để đảm bảo nguồn cung kịp thời và đầy đủ, và nếu cần, thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng.

Trước đó trong ngày 24.3, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin nói rằng nước này có đủ nguồn cung nhiên liệu cho khoảng 45 ngày dựa trên mức tiêu thụ hiện tại. Bà cho biết chính phủ đang nỗ lực mua 1 triệu thùng dầu từ các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á để xây dựng kho dự trữ, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda ngày 24.3 cho hay ADB đã khởi động gói tài trợ khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông.

Theo ông, các nước châu Á và Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự biến động trên thị trường dầu khí toàn cầu. Sri Lanka sẽ là nước đầu tiên nhận tài trợ bổ sung trong gói tài trợ khẩn cấp, với 100 triệu USD.

Ông Kanda cho biết Bangladesh cũng đã chính thức đề nghị hỗ trợ tài chính và ADB sẽ hỗ trợ các nước có đề nghị chính thức với ngân hàng này.

Tại châu Âu, Pháp đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nông dân đối phó giá nhiên liệu và phân bón tăng do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông. Các biện pháp tức thời bao gồm hoãn thanh toán các khoản đóng góp xã hội và gia hạn thời hạn nộp thuế linh hoạt cho các trang trại.

Các khoản vay ngắn hạn được nhà nước bảo lãnh từ ngân hàng đầu tư công Bpifrance hiện đã có sẵn cho các trang trại bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc tăng giá nhiên liệu. Chính phủ Pháp cũng đang làm việc với các ngân hàng và nhà phân phối để tìm giải pháp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng tiền.