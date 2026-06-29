Biểu tượng 'thùng rác gạch chéo' trên thiết bị điện tử có ý nghĩa gì?

Khi quan sát các thiết bị điện tử trong nhà hoặc trên người, nhiều người có thể chú ý vào màn hình và các nút bấm, cổng sạc, cổng USB hoặc loa, nhưng lại bỏ qua nhiều ký hiệu quan trọng. Trong số các ký hiệu này, một ký hiệu có biểu tượng thùng rác và dấu gạch chéo (X) lớn ở trên nó.

Biểu tượng thùng rác gạch chéo bắt nguồn từ các yêu cầu tái chế rác thải điện tử của châu Âu ẢNH: K. VĂN

Đây là một ký hiệu không phổ biến trên toàn cầu, mà chủ yếu xuất hiện trên các sản phẩm được phân phối tại châu Âu. Biểu tượng này liên quan đến cách thức người dùng nên xử lý thiết bị khi không còn cần đến hoặc khi nó không còn hoạt động. Cụ thể, ký hiệu này như muốn nhắc nhở người dùng không nên vứt thiết bị điện tử vào thùng rác thông thường.

Viết tắt của Waste Electrical and Electronic Equipment (tạm dịch Thiết bị điện và điện tử thải, hay WEEE), yêu cầu người dùng không được tự ý xử lý các thiết bị này mà phải mang đến các cơ sở thu gom chuyên dụng. Chương trình đã được áp dụng tại châu Âu từ năm 2003 nhằm giảm thiểu lượng rác thải điện tử.

Tác động từ nhãn WEEE trên các thiết bị điện tử

Tại châu Âu, việc dán nhãn WEEE là bắt buộc đối với nhiều thiết bị gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, cũng như các sản phẩm nhỏ hơn như đèn, máy hút bụi và máy dò khói. Khi hết vòng đời sử dụng, những sản phẩm này sẽ được đưa đến các cơ sở thu gom để xử lý và tái chế một cách có trách nhiệm.

Số liệu từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, vào năm 2022, khoảng 5,5 triệu tấn rác thải điện tử đã được thu gom, tương đương 11,2 kg mỗi người. Chính những nỗ lực này giúp châu Âu trở thành khu vực dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tái chế rác thải điện tử với 42,8%.

Trong thực tế, mặc dù không phải quốc gia nào cũng có chương trình tái chế rác thải điện tử bắt buộc, nhưng người dùng vẫn có thể tái chế đồ điện tử của mình. Ví dụ như Việt Nam, nhiều tổ chức đã kêu gọi triển khai các chương trình tái chế, cùng với các công ty năng lượng và nhà bán lẻ lớn. Để tìm hiểu về các chương trình tái chế rác thải điện tử, người dùng có thể tham khảo website từ các chương trình, chẳng hạn Việt Nam Tái Chế là chương trình thu gom rác thải điện tử đang triển khai tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.